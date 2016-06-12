  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

به همت داوطلبان جمعیت هلال احمر؛

سفره مهربانی در شهرستان عجب شیر برپا شد

سفره مهربانی در شهرستان عجب شیر برپا شد

تبریز - سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان عجب شیر از برپایی سفره مهربانی در روستای نبرین این شهرستان به همت داوطلبان جمعیت هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری پیش از ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: طرح «همای رحمت» برای سیزدهمین سال متوالی از سوی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در این روزها برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح در شهرستان عجب شیر نیز با استقبال مردم نیکوکار مواجه و با برپایی سفره‌های مهربانی و توزیع بسته های غذایی آغاز شده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان عجب شیر ادامه داد: در راستای اجرای این طرح و به همت خیرین جمعیت هلال احمرعجب شیر وخانه هلال روستای نبرین، اولین سفره مهربانی به منظور ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی بی‌منت و خیر جمعی دراین روستا گسترده شد.

جعفری در پایان خاطر نشان شد: در این مراسم ۴۰۰ نفر از خانواده های بی بضاعت باهم برسر سفره مهربانی هلال احمر نشستند و همچنین بسته غذائی تهیه شده از قبل در بین بیش از ۱۵۰ خانواده توزیع شد.

کد مطلب 3683562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها