سفره مهربانی در شهرستان عجب شیر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری پیش از ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: طرح «همای رحمت» برای سیزدهمین سال متوالی از سوی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در این روزها برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح در شهرستان عجب شیر نیز با استقبال مردم نیکوکار مواجه و با برپایی سفره‌های مهربانی و توزیع بسته های غذایی آغاز شده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان عجب شیر ادامه داد: در راستای اجرای این طرح و به همت خیرین جمعیت هلال احمرعجب شیر وخانه هلال روستای نبرین، اولین سفره مهربانی به منظور ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی بی‌منت و خیر جمعی دراین روستا گسترده شد.

جعفری در پایان خاطر نشان شد: در این مراسم ۴۰۰ نفر از خانواده های بی بضاعت باهم برسر سفره مهربانی هلال احمر نشستند و همچنین بسته غذائی تهیه شده از قبل در بین بیش از ۱۵۰ خانواده توزیع شد.