باز انتشار زندگینامه محمد علی پس از درگذشت او/انتشار یک کتاب جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک نیوز، انتشارات پاویلیون ۱۰ هزار نسخه از کتاب زندگینامه محمد علی کلی را که توسط توماس هاوزر نوشته شده، بلافاصله با انتشار خبر درگذشت وی به بازار فرستاد.

کتاب «محمد علی: زندگی و دروان او» نوشته هاوزر با همکاری خود محمد علی نوشته شد. این کتاب در زمان انتشارش در سال ۱۹۹۱ موفق به دریافت جایزه ویلیام هیل برای کتاب‌های ورزشی شد که از معتبرترین جوایز کتاب است.

این کتاب اکنون دوباره از سوی هارپرکالینز در کتاب‌‌فروشی‌های سراسر جهان توزیع شده است.

در این کتاب با بیش از ۲۰۰ تن از افراد خانواده، دوستان، رهبران جهان و دیگر چهره‌های برجسته که شناخت کافی از این بوکسور اسطوره‌ای داشتند، صحبت شده بود تا تصویر واقعی از وی به دست آید.

این کتاب ۳۰ سال پس از روی صحنه رفتن او به عنوان برنده مدال طلای سنگین وزن در المپیک رم نوشته شد و از سه نبرد بزرک او در برابر جو فریزر یاد شد. پیروزی او بر جورج فورمن در زییر و باخت باورنکردنی او و سپس برد نهایی او در این کتاب زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

این کتاب در ۵۴۴ صفحه ابتدا در ژوئن ۱۹۹۲ منتشر شده بود.

هاوزر پس از نوشتن این کتاب، کتاب دیگری نیز درباره محمد علی با عنوان «محمد علی: ادای احترام به بزرگ‌ترین» نوشت که ۸ ژوئن ۲۰۱۶ و پس از انتشار خبر درگذشت وی به بازار آمد.

این کتاب در ۲۸۸ صفحه برای نخستین بار دو روز پیش وارد بازار کتاب شد. توماس هاوزر نویسنده ۵۰ کتاب است و نامزد جایزه پولیتزر نیز بوده است.