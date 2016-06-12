ضارب محیط بان دنا دستگیر شد/ پای محیط بان زیر تیغ رفت

اسدالله هاشمی به خبرنگار مهر گفت: ضارب علی آرامش محیط بان منطقه حفاظت شده دنای شرقی امروز توسط مامورین کلانتری ۱۳ یاسوج دستگیر شد.

وی بیان کرد: این شکارچی سابقه دار به نام الف – ح در عصر شانزدهمین روز از خرداد ماه ۹۵ محیط بان علی آرامش فر سرپرست منطقه حفاظت شده دنای شرقی را از ناحیه پا مورد اصابت گلوله تفنگ قرار داده بود.

هاشمی در تشریح ماجرا اظهار کرد: طی تماس تلفنی عشایر منطقه حجاج مبنی بر شنیدن صدای شلیک چندین گلوله مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بویر احمد فورا به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: پس از دوربین کشی چند ساعته و کنترل نامحسوس، مامورین متوجه حضور متخلف در منطقه شدند.

هاشمی گفت:در ساعت ۱۶ به محض نزدیک شدن مامورین متخلف اقدام به شلیک تیر مستقیم به سمت محیط بان علی آرامش فر می کند که متاسفانه از ناحیه پای راست مورد اصابت گلوله قرار می گیردو به شدت زخمی می شود.

وی اضافه کرد: پس از چند ساعت تلاش با همکاری نیروهای مردمی،محیط بانان، کارشناسان این اداره کل، اوژانس ۱۱۵و مدیرکل محیط زیست به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انتقال داده می شود.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: این محیط بان به شیراز اعزام شده و تاکنون دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: روز گذشته دومین عمل جراحی بر روی پای این محیط بان در بیمارستان نمازی شیراز انجام گرفت و حال این محیط بان رضایت بخش است.

هاشمی افزود: بر اثر شلیک گلوله توسط شکارچی، دو عصب پای این محیط بان به شدت آسیب دیده بود.