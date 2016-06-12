به گزارش خبرگزاری مهر، به تقل از روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در جریان سفر قهرمان سلیمانی، معاون آموزشی پژوهشی و همچنين سرپرست مركز گفت‌وگوي اديان و تمدن‌هاي اين سازمان به کشور ایتالیا، وي همراه با اكبر قولي، رايزن فرهنگي ايران در ايتاليا، با حضور در محل شورای پاپی گفتمان بین‌الادیان در شهر رم، با کاردینال توران، قائم‌مقام پاپ، مونسینیور آیوزو، ريیس شورای پاپی گفتمان بین‌الادیان و مونسینیور عکاشه، دبیر این شورا ديدار و در نشست مشترک گروه نمایندگی گفتمان بین‌الادیان واتیکان و سازمان شرکت كرد.

در این نشست طرفين پس از بيان نظرات و پيشنهادات خود، در خصوص چگونگي برگزاري دهمين دور گفت‌وگوي ديني ايران و كليساي واتيكان، به توافق رسيدند.

بر مبنای این مذاکرات، «افراط‌گرایی و خشونت به نام دین؛ کدام رویکرد به دین؟» به عنوان سرفصل اصلی دهمین دوره اجلاس گفتمان بین‌الادیان ایران و واتیکان انتخاب شد و «افراط‌گرایی و خشونت به نام دین؛ دلایل حامیان و عاملان آن؛ موضع و پاسخ دین؛ نقطه نظر کاتولیکی/ اسلامی» و «رویکرد خردمندانه به دین: نشان امید برای بشریت مجروح؛ رویکرد اسلامی/کاتولیکی» و «بشریت و خانه مشترک آن؛ سهم دین برای داشتن جهانی بهتر؛ چشم‌انداز اسلامی/ کاتولیکی» نیز به عنوان موضوعات جانبی انتخاب شدند.

همچنين بر اساس اين توافقات، اجلاس طي روزهاي دوم و سوم آذر، در شهر رم برگزار خواهد شد.

تعداد شرکت‌کنندگان طرفین نیز حداکثر ۱۲ نفر تعیین شد که به طور نمادین یادآور شمار حواریون عيسي مسيح (ع) و امامان معصوم (ع) است.

علاوه بر این زبان اجلاس نیز فارسی و انگلیسی و در صورت نیاز ایتالیایی و فرانسوی خواهد بود.

همچنین مقرر شد که این اجلاس به صدور یک بیانیه مشترک بینجامد که توسط دو نماینده از طرفین تألیف خواهد شد. انتشار كتاب مجموعه مقالات اين نشست ديني به زبان‌هاي فارسي و انگليسي، از ديگر مصوبات اين ديدار بود.

بنابراعلام اين خبر، نهمين دور گفت‌وگوي ديني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با شوراي پاپي گفتگوي اديان واتيكان با عنوان «‌گفت‌وگوي سازنده‌ي مسلمانان و مسيحيان براي مصلحت جامعه»، آذرماه سال ۱۳۹۳ در تهران برگزار شد.