توضیح رئیس فدراسیون والیبال به حواشی تیم ملی بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در خصوص پشتوانه های تیم ملی والیبال ایران، گفت: ما بدنبال پشتوانه سازی هستیم و در این راه کارهای خوبی انجام داده ایم. بازیکنان تیم ب و امید در حال آماده سازی هستند. چون تیم امید بازی ندارد بازیکنان این تیم هم در کنار تیم ب ایران مشغول به تمرین هستند.

وی با تمجید از بازیکنان تیم جوانان کشورمان بیان کرد: باید عنوان کنم به تیم کنونی جوانان کشورمان آنقدر امیدوار هستیم که بتوانیم بسیاری از این بازیکنان را در تیم ملی استفاده کنیم. بازیکنان خوبی در این تیم حضور دارند و در آینده می توانند تیم ملی را حمایت کنند.

رئیس فدراسیون والیبال درباره تیم بانوان کشورمان و حواشی ایجاد شده بعد از حضور چیچیچ و کناره گیری سلیمانی و صدقی از تیم ملی،گفت: واقعیت این نیست که در برخی رسانه ها مطرح شده است. خانم سلیمانی و صدقی با تیم گاز قهرمان شده اند و باید برای باشگاه‌های آسیا در تیم خود کار کنند. اینطور که می گویند چیچیچ با آنها مشکل پیدا کرده است، درست نیست .ما در خصوص عملکرد چیچیچ در تیم های پایه بررسی های زیادی انجام داده ایم و با وی قرارداد بستیم. این را هم بگویم از عملکرد این سرمربی راضی هستیم.

داورزنی ادامه داد: خانم سلیمانی در تیم باشگاهی کار می کند و برای سرپرستی حتی ارتباط کلامی با چیچیچ هم نداشت و مجبور بود با مترجم صحبت کند که این در عرصه بین المللی مشکل ایجاد می‌کرد. بنابراین طبیعی است که سرپرستی انتخاب کنیم که دست کم بتواند با سرمربی راحت صحبت کند.

رئیس فدراسیون والیبال درباره راه اندازی رشته والیبال روی برف بیان کرد: این موضوع در فدراسیون جهانی مطرح شده و قرار است پیگیری کنیم تا در ایران راه اندازی شود. شهرهایی نظیر اردبیل را برای این رشته در نظر گرفته ایم.