کیانوش امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال های اخیر رشد آمار اعتیاد در زنان نسبت به مردان در استان مرکزی بیشتر بوده که این مساله ضرورت پرداختن به این معضل را نمایان می سازد.

وی افزود: سلامت جسمی و اجتماعی بانوان به عنوان یکی از پایه های اصلی نهاد خانواده اهمیتی زیادی دارد و آسیب هایی که به سبب اعتیاد مادر خانواده به فرزندان وارد می شود بسیار وسیع تر و عمیق تر از صدمات ناشی از اعتیاد در پدر خانواده است.

امینی بیان داشت: تغییر الگوی های مصرف در چند سال اخیر معتادان را به سمت استفاده از مواد صنعتی و خطرناک کشانده که حتی یک بار مصرف آن نیز اعتیاد به همراه دارد و این خطر در کمین جامعه زنان نیز هست و از سوی دیگر چند مصرفی و مصرف بیش از یک نوع ماده مخدر شرایط افراد مبتلا به اعتیاد را بسیار پیچیده تر می کند.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: زنان به دلایل مختلف، بیشتر تمایل به مصرف مواد مخدر صنعتی از جمله ماده مخدر شیشه و همچنین ماده مخدر گل دارند و همین الگوی مصرف خطرآفرین، آسیب پذیری آنان را افزایش داده است.

امینی افزود: طیف مختلفی از آسیب های اجتماعی در کمین اینگونه زنان است که ممکن است منجر به برقراری روابط پرخطر، ابتلا به HIV و سایر بیماری های روحی و جسمی شود.

وی عنوان کرد: با توجه به تغییر الگوی مصرف و روی آوردن مصرف کنندگان مواد به مخدرهای صنعتی، رویکردهای نوین پیشگیری، روش های جدید درمانی و لزوم انجام پژوهش های جدید ضروری است زیرا برای نیل به هدف کاهش اعتیاد و پیشگیری از این بلای خانمانسوز، نیاز به بررسی و پایش مدام جامعه و رفتارهای انسانی داریم.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: معضلات ناشی از موضوع اعتیاد و همچنین ابعاد گسترده تاثیرگذری منفی این بیماری از نظر فردی، اجتماعی و خانوادگی، ضرورت پرداختن به این آسیب اجتماعی را که خود سرمنشا و عامل به وجود آمدن سایر آسیب ها است دو چندان می کند بنابراین باید ابعاد مختلف آن را از جنبه اقتصادی، جامعه شناسی، پزشکی و روانشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.