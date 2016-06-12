کمبود منابع مالی بزرگترین معضل حوزه معدن

كريم حائری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار كرد: همسو با رهبر معظم انقلاب و بهره گیری از شعار سال در تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بايد با برنامه‌ریزی درست و اجرای دقیق مانع از صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده پایین شد و با ایجاد چرخه ارزش‌ افزوده درراستای صادرات گام‌های مهمی برداشته شود.

وی افزود: ازجمله عللی که می‌توان به آن برای توجیه استمرار صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر اشاره کرد کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی است.

عضو انجمن سنگ‌آهن ایران ادامه داد: عده‌ای به اشتباه صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده کمتر را خام‌فروشی نام نهاده‌اند در صورتی که این‌طور نیست چرا که هرگونه ماده معدنی که از دل کوه استخراج می‌شود چه سنگ تزئینی باشد که از شکل قله به قطعات مکعب شکل بریده می شود یا مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی که دانه‌بندی می‌شود، همه از حالت خام خارج شده و فرآیند فرآوری با هدف افزایش ارزش‌افزوده روی آنها انجام شده است.

حایری به فرصت فراهم شده با اجرای برجام و پس از تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته و پس از گشایش‌های حاصل از مذاکرات هسته‌ای که به کاهش برخی محدودیت‌ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده بالاتر پدیدار شده که البته برای عملیاتی کردن آنها به برنامه‌ریزی بیشتری نیاز است.

عضو انجمن سنگ آهن ایران بيان كرد: با لغو تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در انتقال پول به داخل ایران وجود داشت اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد و به طبع صادرکنندگان می‌توانند بدون مشکل ارز حاصل از فروش مواد معدنی به کشورهای دیگر را وارد ایران کنند و این سهولت که از ابتدایی‌ترین لوازم فعالیت تجاری است، به‌طور قطع به بازپس‌گیری سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی می‌كند، به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش‌افزوده حاصل از فرآوری آنها نیز از سوی سرمایه‌گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود.

کمبود منابع مالی بزرگترین مشکل حوزه معدن

حایری خاطرنشان كرد: کمبود منابع مالی یکی از بزرگترین مشکلات حوزه معدن در سال‌های اخیر بوده است، مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی، اندک فعالیت‌های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است،منابع مالی یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت‌های معدنی یاد می‌کنند و عامل ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال‌های تحریم با آن روبه‌رو بودند اشاره کرد و گفت: تشکیل زنجیره‌ای از دلالان و واسطه‌های خارجی و داخلی برای تامین قطعات مورد نیاز دستگاه‌های فرآوری و ایجاد ارزش‌ افزوده بالاتر، يكی از مشكلات فعالان حوزه معدن بوده است.

عضو انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: محدودیت‌های بین‌المللی برای واردات ماشین آلات و قطعات از کشورهای تولیدکننده باعث شده بود فعالان حوزه معدن حتی برای تامین قطعات ماشین‌آلات استخراج نیز ناگزیر شوند به به واسطه‌های داخلی و خارجی روی بياورند.

حايری با بيان اينكه این واسطه‌گری‌ها هزینه تمام شده استخراج و فرآوری را به شدت افزایش داده بود، گفت: از این رو با رفع تحریم‌ها و امکان خریداری مستقیم از کشورهای تولیدکننده، قیمت تمام شده مواد معدنی در کشور به مقدار قابل‌ ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و این یعنی افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی.



وی با اشاره به نیاز قیمت‌گذاری صحیح و اصولی بر مواد معدنی گفت: همانطور که فروش و صادرات مواد معدنی زیر قیمت بازار اشتباه است، قیمت‌گذاری غیرمتعارف و بالاتر از استاندارد نیز برای بازار مناسب نبوده چرا که قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدن‌دار می‌شود و قیمت‌های بالاتر یا باعث عقب‌نشینی تاجر و بازرگان برای خرید و صادرات می‌شود یا سوددهی او را در معرض خطر قرار می‌دهد.