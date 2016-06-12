کنگره درصدد ایجاد رخنه در مقررات برجام است/اقدام متقابل صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پاسخ ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به سؤالات نمایندگان گفت: یکسری سؤالات در مورد مسائل منطقه مطرح شده که نیازمند جلسه اختصاصی است چون مسائل منطقه ما متنوع، داغ و حاد است و آقای ظریف هم روزه هستند و صدایشان هم گرفته؛ باید یک بار دیگر به مجلس بیایند تا در این خصوص صحبت کنیم.

وی با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای پیچیده، سخت و چندجانبه بود، گفت: آقای ظریف و همکارانشان زحمت کشیدند و من شاهد بودم چقدر تلاش می‌کنند تا از حقوق ملت ایران دفاع کنند که البته تلاششان در قسمت اعظم کار موفق بود.

لاریجانی با تاکید بر لزوم رصد با دقت موضع‌گیری‌های خارجی گفت: برآیند صحبت‌های ما دو نکته است؛ اول مجلس، دولت و شورای نظارت بر اجرای برجام باید با دقت جلوی زیاده‌خواهی‌های آمریکا را بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کنگره آمریکا مرتب تلاش می‌کند در چارچوب مقررات برجام رخنه ایجاد کند که باید جلوی زیاده‌خواهی‌های آمریکا گرفته شود.

وی گفت: شواهد نشان می‌دهد آنها دارند ترغیب می‌شوند فشارهایی را در سایر شئون علیه ایران ایجاد کنند.

لاریجانی با اشاره به تصویب قانون «الزام دولت به اقدام متقابل» در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این قانون اگر در سایر شئون توسط غرب فشاری ایجاد شود، باید اقداماتی متقابل از سوی ایران انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح دومین نکته گفت: برجام امروز به قانون تبدیل شده و هدف ما از تصویب آن، ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری و اقتصاد پویا بود که نیازمند دیپلماسی اقتصادی است.

وی تصریح کرد: شنیده‌ام آقای ظریف اصل کارشان را در دیپلماسی اقتصادی قرار داده‌اند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای کشور برای ترغیب سرمایه‌گذاری باید آرام باشد، گفت: باید طرف‌های خارجی و داخلی به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند و فضای کسب و کار تسهیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تلاش وزارت خارجه برای حل مشکل بانک‌های بزرگ، افزود: سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از طریق بانک‌های بزرگ انجام می‌شود به همین دلیل باید هر چه زودتر مشکلات آنها حل شود.

وی تصریح کرد: نیازمند اهتمام ملی برای استفاده از این فضا هستیم؛ امیدواریم اراده ملی در کشور برای بهترین استفاده از توافق هسته‌ای در جهت سرمایه‌گذاری شکل بگیرد.