نشست «فتنه تکفیر» در ویژه برنامه «فرهنگسرای بندگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای امام (ره) نشست بحث و گفتگو (فتنه تکفیر) در ویژه برنامه فرهنگسرای بندگی را ۲۲ خرداد تا ۵ تیر ماه برگزار می‌کند. دراین نشست بحث و گفتگو، حجت الاسلام محمد هادی بلالی به بیان مطالبی پیرامون چگونگی پیدایش جریان های تکفیری و عقاید خطرناک آنان و همچنین آسیب هائی که از ناحیه آنان به اسلام و مسلمین وارد می شود می پردازد.

وی با ذکر مصادیق و حوادث مختلف به پرسشهای احتمالی شهروندان و مراجعین به غرفه پاسخ می‌دهد.

ویژه‌برنامه «فرهنگسرای بندگی» همزمان با ماه مبارک رمضان به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در میدان امام حسین(ع) با برپایی غرفه های مختلف از ۲۲ خرداد آغاز به کار کرده و تا ۵ تیر میزبان شهروندان است.

علاقمندان جهت شرکت در این نشست می‌توانند از ساعت ۷ تا ۱۰ به میدان امام حسین (ع) فرهنگسرای بندگی غرفه تکفیری ها مراجعه کنند و یا جهت اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۲۶۱۰۰۷۸۰ تماس بگیرند.

همچنین علاقمندان برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز فرهنگی هنری شهر تهران و فرهنگسرای امام (ره) می‌توانند به نشانی ساب پورتال imam.farhangsara.ir و رسانه خبری www.fhnews.ir مراجعه کنند.