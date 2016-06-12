روزانه ۳۰ سرویس نخاله برداری در خرمشهر انجام می شود

محمد علی دوایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشکیل ستاد نخاله برداری در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار ستاد جمع آوری خاک و نخاله توسط شهرداری خرمشهر تشکیل و فعالیت خود را در زمینه جمع آوری نخاله های شهر آغاز کرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر سه دستگاه ماشین آلات سنگین تحت اختیار ستاد نخاله برداری شهرداری خرمشهر است که در صدد افزایش آن هستیم تا عملیات نخاله برداری با شتاب بیشتری پیش رود.

شهردار خرمشهر با بیان اینکه این ستاد در کل شهر فعالیت دارد و جمع آوری نخاله ها به صورت روزانه انجام می شود، افزود: جمع آوری نخاله ها هم براساس بازدیدهای صورت گرفته و هم براساس تقاضاهای شهروندان انجام و در زمین های باتلاقی و یا زمین هایی که تسطیح آن ضرورت دارد، تخلیه می شود.

دوایی فر پاکسازی شهر و رعایت بهداشت عمومی را هدف از تشکیل و فعالیت ستاد خاک و نخاله در این شهر برشمرد و گفت: ساکنان یک شهر حق دارند علاوه بر دسترسی به امکانات زندگی امروزی از محیطی زیبا، آرام و عاری از آلودگی های مختلف برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه نباید از تاثیر مشارکت شهروندان غفلت و در تمامی امور مدیریت شهری، نقش شهروندان در اداره امور شهر را بی تاثیر تلقی کرد، بر نقش شهروندان در رسیدن این ستاد به هدف خود تاکید کرد.

شهردار خرمشهر عنوان کرد: شهروندان خرمشهری در صورت مشاهده هرگونه خاک و نخاله ساختمانی، با مراجعه حضوری به دفتر ستاد واقع در منطقه یک بلوار ساحلی امام (ره) شهرداری منطقه یک و یا از طریق شماره تماس ۵۳۵۲۷۰۹۷ مورد را اعلام کنند تا بلافاصله اقدام لازم صورت گیرد.

دوایی فر همکاری هر چه بیشتر شهروندان در راستای پاکسازی شهر از نخاله ها را خواستار شد و گفت: از شهروندان انتظار می رود در اجرای این طرح با شهرداری مشارکت کرده و پس از پاکسازی زمین های سطح شهر از وجود نخاله، مجددا در آن مکان ها، نخاله های ساختمانی خود را تخلیه نکنند.