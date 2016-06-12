دو دلیل حذف ال آر تی از طرح جامع ترافیکی پایتخت

احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف خط ال آر تی در بازنگری طرح جامع گفت: هنوز این لایحه در صحن به رای گذاشته نشده و تنها در کمیته حمل و نقل شورا بررسی و در خصوص آن رایگیری شده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون عمران پیشنهادات خود را در خصوص این لایحه ارائه کرده است، گفت: در صورتی این لایحه نهایی خواهد شد که در صحن رای بیاورد و در شورای عالی ترافیک به تصویب برسد.
دنیامالی با تاکید بر اینکه ال آر تی یک وسیله حمل و نقلی انبوهبر نیست، تصریح کرد: نمیتوان ال آر تی را یک وسیله حمل و نقلی اصلی به حساب آورد و پیشنهاد کمیسیون عمران این بود که ال آر تی در بافتهای تاریخی گردشگری که مسافر اندکی وجود دارد احداث شود و در مسیرهای پرتردد مانند همت یا حکیم این خط حذف شود.
رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: به دلیل آنکه برای ایجاد ال آر تی باید پایههایی در کف خیابان ایجاد شود ممکن است باعث ایجاد بار ترافیکی در مناطق پرتردد نیز شود.
به گفته دنیامالی، دو دلیل اصلی حذف ال آر تی از مسیرهای پرترافیک، انبوهبر نبودن این مد حمل و نقلی و وجود پایهها در کف خیابانهاست.
وی اضافه کرد: ال آر تی بیشتر جنبه تزئینی دارد و برای مسیرهای کمتردد مناسب است. نوع ساخت جادهها و اتوبانهای ما نیز به گونهای است که نمیتوان در آن ال آر تی احداث کرد.
