به گزارش خبرگزاری مهر، کارن کیهانی آهنگساز و نوازنده سنتور که برای اولین بار در بی‌نال موسیقی ونیز حضور می‌یابد در این باره گفت: این فستیوال اصولاً با تمرکز بر موسیقی کلاسیک معاصر فعالیت می‌کند و در اساس، فستیوالی آهنگسازمحور است. در بی‌نال شصتم نیز رپرتواری کاملاً معاصر بر اساس آثار آهنگسازانی از سراسر جهان به اجرا در می‌آید همچنین همانند دوره‌های پیشین، آهنگسازان بزرگی چون پاسکال دوساپن، کایا ساریاهو و سالواتوره شارینو (برندۀ شیر طلایی امسال) به سفارش بی‌نال آثار جدیدی نوشته‌اند که در این فستیوال برای نخستین بار اجرا می‌شود. در نهایت، بی‌نال امسال در ۲۶ کنسرت، شاهد ۴۶ اجرای نخست خواهد بود که در نوع خود فوق العاده است.

وی با اشاره به راهیابی اثرش در کنار دو آهنگساز دیگر به این بی‌نال افزود: امسال آنسامبل دیورتیمنتو پروژۀ خود را به بی‌نال معرفی کرد و بنده هم به عنوان بخشی از آن پروژه به بی‌نال راه پیدا کردم. در واقع چند ماه قبل آقای فرهنگ در تماسی بنده را در جریان پروژۀ مهدی خیامی و دیورتیمنتو قرار داد و از من خواست تا قطعۀ «نقطه‌ای بود و دگر هیچ نبود» را جهت بررسی برای آقای خیامی و آنسامبل بفرستم. تا آن زمان ابداً موضوع بی‌نال مطرح نبود و قرار بود دیورتیمنتو آنسامبل در برنامه سالانه خود کنسرتی از آهنگسازان معاصر ایرانی اجرا کند و تا جایی که من مطلعم آثار آهنگسازان زیادی را نیز بررسی کرده بودند.

این نوازنده سنتور ادامه داد: در نهایت قطعۀ من مورد پسند کمیتۀ آنسامبل قرار گرفت و قرار شد که زمان و مکان اجرا مورد بررسی قرار بگیرد. مدتی بعد من از طریق مهدی خیامی مطلع شدم که در میانِ پروژه‌های متعدد آنسامبل دیورتیمنتو، پروژۀ موسیقی ایران بسیار مورد توجه بی نال قرار گرفته و آن را در برنامۀ ۱۰ روزۀ خود قرار داده‌اند. طبیعتا پس از انتشار رسمی برنامۀ بی نال ۲۰۱۶ از اینکه روز اختتامیه را به این کنسرت اختصاص داده‌اند مفتخر شدیم.

کیهانی ادامه داد: نام پروژه ای که ما در این بی نال اجرا می کنیم «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» است که بخش اول این کنسرت با تمرکز بر موسیقی معاصر آهنگسازانِ ایرانی و بخش دوم آن با تمرکز بر موسیقی کلاسیکِ دستگاهی ایران اجرا خواهد شد و در نتیجه موسیقی دستگاهی به عنوانِ سنت در مقابل موسیقی معاصر به عنوانِ موسیقی امروز، شنیده خواهند شد. طبیعی است که در بخش موسیقی کلاسیک ایرانی، تمرکز بر شکل سنتیِ این نوع موسیقی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در بخش اول برنامه هر یک از سه آهنگساز با توجه به تفسیر و استنباط شخصی و هنری خود آثاری را خلق کرده اند و در قسمت دوم گروه موسیقی مهرآیین متشکل از سامان صمیمی نوازندۀ کمانچه، میلاد محمدی نوازندۀ تار، محمدرضا رییسی نوازندۀ سازهای کوبه‌ای و من به عنوان سرپرست گروه و نوازندۀ سنتور به اجرای موسیقی دستگاهی ایرانی خواهیم پرداخت.

کیهانی به عنوان نماینده موسیقی ایران در بی‌نال ونیز با اشاره به غیبت ایران در این رخداد هنری گفت: هر رخداد هنری مهم یا کم اهمیتی را که در آن موسیقیدانان ایرانی به عنوان خالق یا مجری حضور می‌یابند، یک قدم جدی برای ثبات و اعتبار یک صنف هنری می‌دانم.

شصتمین دورۀ بی‌نال موسیقی ونیز مهر ماه امسال در حالی برگزار می شود که برای نخستین بار آثار مهدی خیامی، علیرضا فرهنگ و کارن کیهانی سه آهنگساز ایرانی در این فستیوال اجرا می شود.