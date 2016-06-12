گزارش دومین تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، دومین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۰ در ورزشگاه شهید کاظمی با صحبت‌های برانکو ایوانکوویچ آغاز شد. سرخ‌پوشان در این تمرین هم به کارهای بدنسازی زیر نظر مارکو استیلینوویچ پرداختند.

پرسپولیسی ها امروز هم با حدود ۱۰ بازیکن تمرینشان را پیگیری کردند و نکته جالب این بود که نشانی از اسپانسر روی پیراهن های تمرینی سرخ‌پوشان دیده نمی‌شد.

خیابان منتهی به ورزشگاه شهید کاظمی در حال بازسازی بود و همین مسئله موجب شد تا گرد و خاک شدیدی در محل تمرین پرسپولیس به وجود بیاید.

حدود ۲۰ هوادار هم پشت در مجموعه شهید کاظمی حضور پیدا کردند. این تمرین پشت درهای بسته و در غیاب خبرنگاران و هواداران برگزار شد.