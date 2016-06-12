  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

گزارش دومین تمرین پرسپولیس

گزارش دومین تمرین پرسپولیس

دومین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس هم به کارهای بدنسازی اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۰ در ورزشگاه شهید کاظمی با صحبت‌های برانکو ایوانکوویچ آغاز شد. سرخ‌پوشان در این تمرین هم به کارهای بدنسازی زیر نظر مارکو استیلینوویچ پرداختند.

پرسپولیسی ها امروز هم با حدود ۱۰ بازیکن تمرینشان را پیگیری کردند و نکته جالب این بود که نشانی از اسپانسر روی پیراهن های تمرینی سرخ‌پوشان دیده نمی‌شد.

خیابان منتهی به ورزشگاه شهید کاظمی در حال بازسازی بود و همین مسئله موجب شد تا گرد و خاک شدیدی در محل تمرین پرسپولیس به وجود بیاید.

حدود ۲۰ هوادار هم پشت در مجموعه شهید کاظمی حضور پیدا کردند. این تمرین پشت درهای بسته و در غیاب خبرنگاران و هواداران برگزار شد.

کد مطلب 3683607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها