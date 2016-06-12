۹ هزار کودک ایلامی در طرح سنجش سلامت شرکت می کنند

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۹ هزار کودک بدو ورود به دبستان در استان ایلام در طرح سنجش سلامت شرکت می کنند که اولیاء نوآموزان برای درخواست نوبت با ارائه مدارک به مدرسه محل سکونت مراجعه کنند.

وی بیان داشت: این طرح امسال برای دومین سال متوالی با استفاده از سامانه تشخیص رایانه‌ای و در مدارس محل ثبت نام اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح از فردا ۲۴ خرداد به مدت دو ماه در ۱۴ پایگاه سنجش استان و یک پایگاه تخصصی اجرا و نوآموزان سنجش بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی، مراقبت بهداشتی و پزشکی می شوند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان ایلام گفت: از مجموع ۷۰۰ دانش آموز استثنایی استان که در ۲۲ آموزشگاه تحصیل می کنند، تعدادی در قالب طرح فراگیر به عنوان دانش آموز تلفیقی از کلاس مدارس عادی بهره می برند.

مدارس استان ایلام در سال تحصیلی گذشته پذیرای ۱۰۰ هزار دانش آموز مقاطع مختلف بود.