به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمران روستای بهارستان جم بر لزوم تسریع در تحقق وعده های اعلامی تاکید کرد و اظهار داشت: بزرگترین روستای استان برای پیشرفت و توسعه، نیازمند پیگیری و کار جدی است.

وی کرد: در سال گذشته و جاری اعتبارات بسیار خوبی به حوزه روستایی اختصاص یافته است که با برنامه ریزی دقیق و پشتکار می توان خدمات خوبی را به مردم ارائه کرد.

فرماندار جم در بازدید از پروژه مرکز درمانی بهارستان اظهار داشت: مرکز درمانی بهارستان از پروژه‌هایی است که در سال گذشته با عدم تخصیص اعتبار مواجه شد.

وی گفت: با پیگیری های انجام شده و نگاه مثبت دانشگاه علوم پزشکی استان، عملیات اجرایی پروژه در حال انجام است که امیدواریم در ماه‌های آتی شاهد بهره برداری از این پروژه بزرگ برای مردم بهارستان باشیم.

نوروزی در بازدید از روند اجرای عملیات احداث پل در بهارستان با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های کلنگ زنی شده بیان کرد: این پل در دهه فجر سال گذشته کلنگ‌زنی شده و انتظار است با سرعت و شتاب بیشتری عملیات اجرایی آن به پایان برسد.

فرماندار شهرستان جم به اهمیت اجرای با کیفیت پروژه ها نیز اشاره کرد و گفت: در اجرای پروژه‌های عمرانی، سرعت، دقت و کیفیت باید ملاک عمل باشد تا پروژه‌هایی در خور شان مردم به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه بازدید از بهارستان، از روند عملیات اجرایی پروژه بزرگ اصلاح و نوسازی شبکه آب بهارستان دیدن کرد.