به گزارش خبرنگار مهر، مراسم احیاء لیالی قدر شامل قرائت دعای جوشن کبیر و دعای حمزه ابوثمالی و مراسم قرآن به سر امسال نیز با سخنرانی حجج اسلام و المسلمین میرلوحی، قرائتی و صدیقی در مسجددانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود.

مراسم ساعت ۲۲.۳۰ با قرائت دعای جوشن کبیر آغاز می شود . ساعت ۲۴ حجج اسلام و المسلمین میرلوحی، قرائتی و صدیقی سخنرانی خواهند داشت و ساعت ۱ لغایت ۱.۱۵ مرثیه سرایی مداحان اهل بیت علیهم السلام، اجرا شده و ساعت ۱.۱۵ لغایت ۲.۳۰ دعای ابوحمره ثمالی، دعای گذاشتن قرآن به سر، توسط حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی میرلوحی برگزار می شود.