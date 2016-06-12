۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

برنامه مراسم شب‌های قدر دانشگاه امام صادق(ع)

مراسم احیاء شب‌های قدر امسال نیز همچون سال های گذشته در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم احیاء لیالی قدر شامل قرائت دعای جوشن کبیر و دعای حمزه ابوثمالی و مراسم قرآن به سر امسال نیز با سخنرانی حجج اسلام و المسلمین میرلوحی، قرائتی و صدیقی در مسجددانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود.

مراسم ساعت ۲۲.۳۰ با قرائت دعای جوشن کبیر آغاز می شود .  ساعت ۲۴ حجج اسلام و المسلمین میرلوحی، قرائتی و صدیقی سخنرانی خواهند داشت و ساعت ۱ لغایت ۱.۱۵ مرثیه سرایی مداحان اهل بیت علیهم السلام، اجرا شده و ساعت ۱.۱۵ لغایت ۲.۳۰ دعای ابوحمره ثمالی، دعای گذاشتن قرآن به سر، توسط حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی میرلوحی برگزار می شود.

کد مطلب 3683616
زهرا سیفی

