برنامه های سینما تابستانه باراجین از اول تیرماه آغاز می شود

صادق آریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سینما تابستانه باراجین با پخش صوت اذان مغرب از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز و به صورت تصویری تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد یافت.

وی افزود: بوستان ملی باراجین یکی از مناطق پرجاذبه گردشگری در شهر قزوین است که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است که خوشبختانه با اقدامات خوبی که در سال های اخیر از سوی شهرداری در این بوستان شکل گرفته است این بوستان به یکی از نقاط تفرجگاهی اصلی برای شهروندان در آمده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری از طریق سینما تابستانی که در اختیارش قرار دارد، درصدد است تا در شب های ماه مبارک رمضان ساعات خوشی را برای شهروندان مهیا کند، پخش فیلم های سرگرم کننده و آموزش شهروندی، مسابقات ورزشی در سطح ملی و جهانی نظیر والیبال و فوتسال از جمله این برنامه ها است.