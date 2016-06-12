«مومن متعبد انقلابی» نسخه ای برای جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام میلاد امینی موحد است که از نظر می گذرد؛

حرکت امام خمینی و تاثیر شگرف آن در تحولات بین المللی همواره یکی از مسائل مهم مورد بررسی اندیشکده های بزرگ دنیا بوده است.

هرچند سخن گفتن پیرامون ابعاد شخصیت و اندیشه های والای امام خمینی رهبر کبیر جهان اسلام در عصر حاضر و پدیدآورنده معجزه قرن بیستم کاری بسیار دشوار است؛ اما سوال مشترک جوامع بشری با ادیان و عقاید مختلف مبنی بر اینکه «روح الله کیست؟ و چگونه توانست قلب میلیون ها انسان را فتح کند؟» متفکران را تسلیمِ یافتن پاسخی قانع کننده برای آن می کند.

پاسخ هایی که تاکنون هرچند بسیط و غالبا مفید ارائه شده اما ذهن پرسشگران را برای رسیدن به «الگویی جامع» نتوانسته قانع کند.

مصطفی ایوب [۱] امام خمینی را فردی فراتر از قرن بیستم و تاریخ معاصر می داند و معتقد است علت موفقیت ایشان «نبوغ در دین و سیاست» بوده:

بنده معتقدم که تاریخ، امام خمینی را به عنوان بزرگترین شخصیت جهانی قرن بیستم معرفی خواهد کرد، زیرا او فردی بود که هم نبوغ سیاسی و هم نبوغ دینی داشت.[۲]

فهمی هویدی[۳] نویسنده مشهور مصری «روحیه انقلابی» و «ظلم ستیزی» امام راحل را از مهمترین علل موفقیت وی ذکر می کند:

امام خمینی پیروزی مستضعفین و پیشرفت مهم مواضع اسلامی را در جهان معاصر محقق ساختند.امام در مقابل قوای استکبار جهانی با قدرتی عظیم قد علم کردند و در مقابل ایشان سکوت نکردند.[۴]

دکتر دیمتری کیت[۵] «تلاش برای استقرار حق به جای ارزش های مادی» را ویژگی منحصر بفرد امام خمینی می داند:

«برای ما مسیحیان ارتدکس یونان که تفوق جویی شیطانی ارزش های غربی را رد می کنیم، امام خمینی رحمه الله نمونه ای بود از یک مبارز جهانی، جهت استقرار حق به جای ارزش های مادی. اگر چه تبلیغات جهانی غرب سعی می کرد از ایشان یک تصویر فناتیک[۶] ترسیم نماید، ولی ما می دانیم که وجود او مملو از مهر و محبت نسبت به تمام ملل روی زمین - که در مسیر خدا حرکت می کردند و برتری ارزش های مادیگری را رد می کردند - بود.»[۷]

رابین وود زورث[۸] نویسنده و محقق مسیحی اما «شکست ناپذیر بودن» را علت موفقیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و می گوید:

«آری، امام خمینی آن انسان قوی، قدرتمند و شکست ناپذیر بود؛ و شخصیت او مهم ترین ویژگی اوست و مهم ترین ویژگی حرکت او شناساندن چنین شخصیتی بود.»[۹]

پروفسور پرووسی[۱۰] «انقلابی بودن» و «همراه کردن مردم با خود» را از برجسته ترین ویژگی های امام راحل ذکر می کند:

«مهم ترین عملکرد آیت الله خمینی امکان پذیر نمودن یک انقلاب اسلامی بود، آن هم در کشوری که تمدن و فرهنگی قوی را در سابقه خود دارد. این در حالی بودکه تا قبل از انقلاب اسلامی، تنها آوایی که از ایران بلند بود و معیار شناخت جهانیان از کشور ایران اعلام می شد، صدای غربزدگی بود. بنابراین آیت الله خمینی رحمه الله آغاز کننده انقلابی بود که بالاخره فرهنگ اسلامی راستین ملت ایران را آشکار ساخت.»[۱۱]

همانطور که در سطور قبلی ملاحظه فرمودید هیچکدام از اندیشمندان تعریف دقیق و توصیف روشنی از ابعاد شخصیتی امام راحل ارائه نکرده و هرکس به فراخور شناخت خود بخشی از ابعاد مثبت شخصیت امام خمینی را برجسته کرده است.

نیکوست که سخن کوتاه کنیم و امام را از نگاه یار نزدیک ایشان بشناسیم و با رازهای موفقیت و ویژگی های آن بزرگوار دربیان رهبر معظم انقلاب اسلامی آشنا شویم.

درواقع انسانی موفق است و به مقام خلیفةاللهی خواهد رسید که برای سه محور از زندگی خود برنامه داشته باشد. رهبر انقلاب؛ شخصیت امام خمینی را با سه بُعد «مومن»، «متعبد» و «انقلابی» که ریشه انسان شناسانه دارد معرفی می کنند و می فرمایند:

یکی از عناوین و اوصافی که درباره‌ی امام راحل عظیم‌الشّأن ما، کمتر به‌کار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کرده‌ایم، عبارت است از یک عنوان جامع که من این‌جور تعبیر میکنم: مؤمنِ متعبّدِ انقلابی. ما امام را با صفات متعدّدی همواره توصیف میکنیم امّا این صفت -که ما کمتر امام را با آن توصیف کرده‌ایم- یک صفت جامع است؛ مؤمن است، متعبّد است، انقلابی است. [۱۲]

در واقع «مومن بودن» که ویژگی اول امام امّت بود ریشه در رسوخ عقاید و باورها در شخصیت ایشان دارد. «متعبد» بودن را هم می توان در ارتباط مستمر وی با خداوند جستجو کرد و «انقلابی» بودن را می توان در فعالیت ها و مبارزه های ایشان برای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و جهانی کردن نهضت اسلام ناب محمدی پیدا کرد.

پرواضح است تعریف جامع و مانعی که رهبر انقلاب از ابعاد وسیع شخصیت امام خمینی ارائه کرده اند می تواند نسخه ای شفابخش برای جهان اسلام باشد. جهان اسلام و جوانان انقلابی بیش از پیش به شناخت الگویی جامع چون امام خمینی نیازمند است. حالا که مکتب خمینی مرز جغرافیایی کشورها را شکسته و قلوب آزادیخواهان جهان را تسخیر کرده می بایست به تبیین ابعاد سه گانه معجزه قرن بیستم بپردازیم که بی درنگ عصر امام خمینی متصل به انقلاب حضرت حجت (عج) شود. بی شک جهان قبل از ظهور مهدی موعود (عج) منتظر ظهور و بروز سربازان قدرتمندِ آخرین ذخیره خدا هستند.