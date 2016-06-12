گالری شکوه میزبان «شکاف» شد/ بازتاب جغرافیا روی بوم

به گزارش خبرگزاری مهر، پانته آ بغدادی در تازه ترین آثارش که دو سال روی آنها متمرکز بوده است، نقشه های توپو گرافی و شهری را روی پرتره هایی که بعضی سعی در پوشاندن صورت خود دارند آورده است. او با به تصویر کشیدن مهر های قدیمی و برچسب هایی که روی فیگور انسان ها و اطرافشان زده شده و ادغامش با نقوش سنتی به صورت فرم های متوالی از تاثیر زیاد محیط، اطراف و شرایط روی انسان ها می گوید.

پانته آ بغدادی در مورد آثار تازه اش که دراین نمایشگاه ارائه داده است. گفت: من با به تصویر کشیدن میله ها، مهرها و نقشه ها در آثارم و ادغام آن ها با پرتره ها قصد دارم تاثیرات محیطی روی انسان ها را نشان دهم اما هیچ کدام از آدمهایی که کشیده ام انسان های ضعیفی نیستند. من نمی خواستم نشان دهم که آن ها عقب نشینی کرده و تسلیم شده اند بلکه می خواهم نشان دهم که قالب را شکسته و از این حالت خارج شده اند.

وی ادامه داد: من با انتخاب عنوان «شکاف» برای این نمایشگاه سعی در بیان دوره ای از زندگی دارم که به موانع برخورد می کنیم، حصارها و محدودیت ها را می بینیم و در مقابلشان مکث می کنیم و انتخاب می کنیم که آیا می خواهیم در این وضعیت بمانیم یا می خواهیم از این حالت بیرون بیاییم؟ در این مرحله است که به خود شناسی می رسیم و راه درست را انتخاب می کنیم. من مخالف شکست خوردن هستم و انسان را بسیار قوی می دانم و معتقدم که این فشارها می تواند موجب پیشرفت و تحول شود. مانند جاده پر پیچ و خمی می ماند که راننده را از رخوت در آورده و باعث می شود که پخته تر شود و بهتر رانندگی کند.

بغدادی برای نشان دادن مفهوم سوژه هایش فرم را در اختیار محتوا قرار داده و بعضی آثار را به صورت لت های عمودی و افقی در کنار هم کار کرده است و در نهایت یک اثر از کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از این لت ها تشکیل شده است. این آثار شامل فیگور انسان ها، نقوش سنتی و سکه قدیمی و ادغام این نقوش با پرتره ها است.

او در آثارش رنگ ها را بر اساس احساساتش به کار گرفته، گاهی از رنگ های تند ایرانی و گاهی از رنگ های پخته و محو بهره گرفته است. از نظر وی انتخاب رنگ ها ارتباط مستیقیم با سوژه مورد نظرش دارد.

هنرمند در تعدادی از آثارش، فیگورها را با نقشه های توپو گرافی و نقشه های شهری همراه کرده است، وی درباره این آثار گفت: رشته تحصیلی من معماری بوده، در این آثار از نقشه های توپوگرافی یا زمین شناسی استفاده کرده ام و قصد داشتم به وسیله آن نشان دهم که هر انسانی لایه های وجودی مختلف درونی دارد که بعضی از این لایه ها نرم و بعضی سخت است. در دیگر آثار نقشه های شهری را روی فیگورها آوردم تا نشان دهم که جغرافیای محل زندگی، تاثیرات زیادی روی انسان ها دارد و آنها ناخودآگاه تابع فرهنگ آن محیط می شوند و فرم آنجا را به خود می گیرند در واقع این آثار بازتابی از تاثیرات اجنتاب ناپذیر محیط بر روی انسان هاست.

پانته آ بغدادی متولد ۱۳۶۰ است. او کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد تهران دارد. بغدادی تا کنون در یک نمایشگاه گروهی و انفرادی حضور داشته است. «شکاف» دومین نمایشگاه انفرادی وی محسوب می شود.

نمایشگاه نقاشی «شکاف» تا تاریخ یکم تیرماه در گالری شکوه واقع در خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان امیر نوری، پلاک ۱۹ دایر است و علاقمندان می توانند همه روزه (به جز پنجشنبه ها و تعطیلات رسمی) از ساعت ۱۷ الی ۲۱ از این آثار دیدن کنند.