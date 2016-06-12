فرهاد قائمی غایب بزرگ ایران در لیگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قائمی ملی پوش والیبال ایران بعد از رقابتهای انتخابی المپیک و بازگشت به کشورمان در بیمارستان بستری شد و مشکل ریوی پیدا کرد به گونه ای که حضور وی در لیگ جهانی در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

امیر خوش خبر سرپرست تیم کشورمان در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه قائمی در بیمارستان بستری شده است. او دچار مشکل ریوی شده و یک هفته کامل باید در بیمارستان بماند و پس از آن هم یک هفته دیگر در منزل بستری بماند. آنطور که پزشک معالج وی گفته است بعد از دو هفته قائمی بهبودی خود را باز خواهد یافت.

وی درباره اینکه آیا قائمی به طور کامل لیگ جهانی را از دست خواهد داد، عنوان کرد: وی در سفر به برزیل ما را همراهی نمی کند و به طور حتم دور رفت لیگ جهانی را از دست خواهد داد با این حال نامش در فهرست تیم ملی باقی می ماند و ما برای دیدارهای برگشت روی او حساب بازی می کنیم تا در تهران از این بازیکن استفاده کنیم.

خوش خبر در خصوص جانشین قائمی یادآور شد: تصمیم با کادر فنی است. معنوی نژاد و مباشری هم در پست او در تیم ملی بازی می کنند و باید دید که لوزانو چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد کرد.