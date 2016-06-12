معرفی متون برگزیده بخش مسابقه کودک و نوجوان جشنواره تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مسابقه تئاتر کودک و نوجوان با ارزیابی ۱۴۳ نمایشنامه رسیده به این بخش ۱۹ نمایشنامه را به عنوان برگزیده و ۸ اثر را به عنوان آثار مشروط برای مرحله بازبینی انتخاب و معرفی کرد.

نمایشنامه های منتخب این بخش به این شرح اعلام شده است:

«هیش» نوشته و کار رضا بیات، «دم پنبه‌ای» نوشته کیومرث قنبری آذر، کارگردان بابک مولانا، «پسرک بی‌نظم و کت دکمه‌پوش» نوشته و کار نسرین خنجری، «رویای ماه» نوشته مریم کاظمی، کارگردان احسان مجیدی، «زیرسوال» نوشته و کار مهدی فرشیدی سپهر، «فکل در ری منگا» نوشته ناهید جهازی، کارگردان نوشا عبدالله زاده، «سفر به شهر قصه ما» نوشته زیبا برجی فلاح و کیومرث قنبری آذر، کارگردان امیررضا توکلی و حمید ندیمی، «ماجرای هزار پا» نوشته و کار ندا حاج بابایی، «ما توی خیمه قصه و ساز می‌سازیم» نوشته پیمان غریب‌پناه، کارگردان علی حسنی، «قلعه هرموسا» نوشته پیام محب، کارگردان زهرا ناظری، «م مثل ماهی» نوشته و کار محمد فرجی، «جادوی عروسک» نوشته داوود فتحعلی‌بیگی، کارگردان امیر محمد انصافی، «جزیره شامپانزه‌ها» نوشته کیومرث قنبری آذر، کارگردان حامد اویسی طهرانی، «جادوگر شهر زمرد» نوشته کیومرث قنبری آذر، کارگردان سحر پورفرج، «هملت و لوبیای سحرآمیز» نوشته کیومرث قنبری آذر، کارگردان زهره پرتوی‌نژاد، «اگر پدرم رو دیدی» نوشته شیرین اسحاقی، کارگردان حسین پیروج، «جادوگر شهر زمرد» نوشته کیومرث قنبری آذر، کارگردان کتایون همتی، «انگشتر سحرآمیز» نوشته رهام گیلاسیان، کارگردان سپیده اقدامی، «مردان خردمند شلم» نوشته نیما آزاد گیلانی، کارگردان مریم آشوری.

نمایشنامه های مشروط به بازبینی نیز به ترتیب زیر معرفی شده اند:

«لافکادیو» نوشته و کار حجت هاشمی، «گرگ سیاه و زشت که اصلا نمیشه درباره‌ش نوشت!» نوشته میثم عباسی کارگردان ندا شامی نوری، «پیک نیک در میدان جنگ» نوشته منوچهر اکبرلو کارگردان مریم رادپور، «صلح را ببوس» نوشته و کار ماندانا عبقری، «ماجرای آقا ماهه و خورشید خانوم» نوشته محمد حسین داداش‌نیا، کارگردان حسین بلبل‌آبادی، «هدیه ننه سرما» نوشته آتسا شاملو، کارگردان میثم میثاقی، «شیری که به آزادی عادت نداشت» نوشته نسرین خنجری و حسین چراغی کارگردان حسین چراغی، «موش تا موش» نوشته و کار رامین کهن.

مرحله بازبینی بخش مسابقه کودک و نوجوان پنجمین جشنواره تئاتر شهر از ۲۰ مرداد ماه آغاز خواهد شد.

مطابق فراخوان در مرحله بازبینی، نمایش به صورت کامل دیده خواهد شد. این بخش پس از مرحله بازبینی تعداد شانزده نمایش به عنوان آثار منتخب به جشنواره راه پیدا خواهند کرد.

با توجه به برگزاری بخش مسابقه کودک و نوجوان در سالن‌های فرهنگسرای خاوران و فرهنگسرای گلستان لازم است آثار نمایشی به تناسب امکانات و سالن این مراکز تولید شود.

پنجمین جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شهریور ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.