۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

رئیس پلیس راهور لرستان خبر داد؛

اتخاذ تمهيدات ترافيکی ویژه ماه مبارک رمضان در لرستان

خرم آباد- رئیس پلیس راهور لرستان گفت: پلیس راهور برای سهولت در تردد به ویژه در نقاط پر تردد و مراکز خرید در ساعات نزدیک زمان افطار تمهیدات ویژه ترافیکی به اجرا گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پلیس راهور لرستان برای رفاه حال شهروندان و سهولت در تردد به ویژه در نقاط پر تردد و مراکز خرید در ساعات نزدیک زمان افطار، تمهیدات ویژه ترافیکی به اجرا گذاشته و در این خصوص از تمام ظرفیت های خود در راستای اجرای مطلوب این طرح استفاده می كند.

وی ادامه داد:  پلیس راهور ضمن تلاش مضاعف در راستای روان سازی ترافیک و برخورد با رانندگان متخلف، با رانندگانی که اقدام به روزه خواری در انظار عموم کنند نیز برخورد قانونی خواهند كرد.

رئیس پلیس راهور لرستان افزود: علاوه بر برقراری نظم و امنیت ترافیکی در سطح معابر، در محله ها، اماکن و مساجدی که در ماه مبارک رمضان مراسم های مذهبی برگزار می شود نیز به صورت ویژه تحت پوشش ترافیک قرار می گیرند.

