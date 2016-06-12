اتخاذ تمهيدات ترافيکی ویژه ماه مبارک رمضان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پلیس راهور لرستان برای رفاه حال شهروندان و سهولت در تردد به ویژه در نقاط پر تردد و مراکز خرید در ساعات نزدیک زمان افطار، تمهیدات ویژه ترافیکی به اجرا گذاشته و در این خصوص از تمام ظرفیت های خود در راستای اجرای مطلوب این طرح استفاده می كند.

وی ادامه داد: پلیس راهور ضمن تلاش مضاعف در راستای روان سازی ترافیک و برخورد با رانندگان متخلف، با رانندگانی که اقدام به روزه خواری در انظار عموم کنند نیز برخورد قانونی خواهند كرد.

رئیس پلیس راهور لرستان افزود: علاوه بر برقراری نظم و امنیت ترافیکی در سطح معابر، در محله ها، اماکن و مساجدی که در ماه مبارک رمضان مراسم های مذهبی برگزار می شود نیز به صورت ویژه تحت پوشش ترافیک قرار می گیرند.