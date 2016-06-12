يحيی قائنی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره اظهار كرد: دمای هوا در قالب نقاط خراسان رضوی طي روز سه‌شنبه نسبت ب امروز با كاهش ۱۰ درجه‌ای روبرو می‌شود.

وی ادامه داد: از عصر امروز نيز سرعت وزش باد در برخی از نقاط استان از جمله مشهد افزايش يافته و با گرد و خاك همراه خواهد بود.

رئيس مركز پيش‌بينی هوای‌ اداره كل هواشناس‍ی خراسان رضوی از آغاز بارندگی‌ها از عصر فردا، دوشنبه خبر داد و گفت: بارندگی‌ها به ويژه در نواحی شمالی استان از عصر فردا آغاز خواهد شد و با احتمال بروز خسارت همراه است كه اداره كل هواشناسی استان در اين خصوص، اخطاريه‌ای را صادر خواهد كرد.

گفتنی است دمای هوای امروز شهر مشهد در گرمترين ساعات به۳۷ درجه بالای صفر می‌رسد.