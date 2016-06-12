رونمایی از محصول الکتریکی غول خودروسازی آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مرسدس بنز آلمان، قرار است از اولین خودروی برقی خود در نمایشگاه خودروی پاریس رونمایی کند.

به گفته مسئولین شرکت بنز، این خودرو از نوع شاسی بلند است و مفهومی خواهد بود. انتظار می رود محصول جدید بنز، شبیه به مدل GLC یا کوپه این شرکت باشد.

پیش بینی می شود خودروی برقی بنز سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ میلادی روانه بازار شود. به گفته مسئولین شرکت بنز، محصول جدید آنها با تمامی خودروهای برقی مدل X شاسی بلند شرکت Tesla رقابت خواهد کرد.

پیش از این شرکت بنز در راستای پروژه تولید خودروی برقی اعلام کرده بود که ۴ مدل از این نوع خودرو را روانه بازار خواهد کرد که دو نوع آن صندوق دار و دو نوع آن شاسی بلند خواهند بود.

همچنین بنز در سال گذشته میلادی برای این پروژه ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. در حال حاضر شرکت بنز مشغول ساخت باتری های سلولی برای خودروهای برقی خود است.

قرار است نمایشگاه خودروی پاریس در اواخر ماه سپتامبر آغاز به کار کند.