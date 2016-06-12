۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

معاون اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

مراسم بزرگداشت وفات حضرت خدیجه(س)در زنجان برگزار می شود

زنجان- معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از برگزاری مراسم بزرگداشتی با عنوان «خدیجه مادر امت» در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود محمدی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت وفات حضرت خدیجه (س)، از برگزاری مراسم بزرگداشتی با عنوان «خدیجه مادر امت» در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان زنجان خبر داد.

وی بابیان اینکه این مراسم بزرگداشت روز پنجشنبه مصادف با ۱۰  رمضان و ۲۷ خردادماه برگزار می‌شود، ادامه داد: حضرت خدیجه (س) مادر امت و اولین بانوی مشرف شده به دین اسلام است.

محمدی با تاکید بر لزوم برگزاری هر چه باشکوه برنامه های سالگرد وفات حضرت خدیجه(س)، افزود: باید خلاء موجود در خصوص شناسانده شدن مقام و شخصیت آنحضرت در جامعه رفع شود.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت خدیجه زنی بود که تمام اموال خود را برای ترویج دین اسلام هزینه کرد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان یادآور شد: بر اساس دستورالعمل که از سازمان اوقاف ارسال‌شده باید برنامه‌ای درخورشان بانوی مادر امت در بقاع متبرکه استان برگزار شود.

محمدی گفت: امسال در قالب برگزاری طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه استان، مراسم سوگواری وفات حضرت خدیجه (س) نیز برگزار می‌شود.

وی گفت: در این برنامه‌ها از مادران شهید تجلیل خواهد شد و بروشورها و کتابچه‌هایی در خصوص این بانوی بزرگ در بین مردم توزیع خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از تجمع بانوان با عنوان «خدیجه مادر امت» در حسینیه اعظم زنجان خبر داد و گفت: این برنامه مهم شاخص به مناسبت گرامیداشت و تکریم این بانوی بزرگوار است که ساعت ۱۶.۳۰ در شبستان قمر بنی‌هاشم برگزار می‌شود.

