آخرین وضعیت مدیرت موسسه انتشارات امیرکبیر و خوارزمی

محمدرضا اسماعیلی مدیرکل مجامع و تشکل‌های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت مدیریت موسسه انتشارات امیر کبیر گفت: پس از خروج آقای برازش از موسسه و حضورشان در صدا و سیما، گزینه‌هایی را برای مدیریت این موسسه از افراد با سابقه درون سازمان و برون سازمانی و نیز چند نیروی جوان را برای مدیریت موسسه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وی افزود: مدیرعامل جدید این موسسه در روزهای پایانی هفته جاری و یا اول هفته آتی معرفی می‌شود.

اسماعیلی در ادامه درباره تغییرات احتمالی در ساختار این موسسه نشر نیز گفت: ساختار مطلوب اداره موسسه در زمان حضور آقای برازش در موسسه شکل گرفته و بعید است در دوره مدیریت تازه تغییر ساختاری به مانند قبل داشته باشیم.

مدیرکل مجامع و تشکل‌های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه درباره آخرین وضعیت موسسه انتشارات خوارزمی نیز گفت: برخی مسائل اداری و حقوقی درباره این موسسه در دست انجام است و پس از آن مدیرعامل تازه این موسسه نیز معرفی خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از حکم دادگاه درباره مالکیت قطعی این موسسه با سازمان، در حال بررسی سوابق مالی و تعهدات موسسه هستیم وپس از آن مدیر جدید موسسه نیز معرفی می‌شود.