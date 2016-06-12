طرح جوانه های صالحین در ۵۹ پایگاه بسیج اجراخواهدشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه سلمان؛ سرهنگ پاسدار علی ثمره حسینی در مراسم افتتاح جوانه‌های صالحین که با حضور مسولان وبسیجیان در خانه معلم برگزار شد اظهار داشت: باید مسئولان، جوانان و به ویژه خانواده‌ها بیدار باشند چرا که هر زمان که غفلت صورت گیرد دشمن از این فرصت استفاده کرده و آسیب و ضرر خواهد رساند.

وی افزود: برنامه های فرهنگی طرح جوانه های صالحین در ۵۹ پایگاه بسیج در جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در ایام ماه رمضان و تابستان اجرا خواهد شد.

ثمره حسینی، غنی سازی اوقات فراغت جوانان، مقابله با هجمه ها و تهدیدات نرم دشمن را مهم ترین اهداف طرح جوانه های صالحین برشمرد و گفت: در این طرح برنامه های مختلف قرآنی، اردویی، ورزشی، فرهنگی، سبک زندگی، تحصیلی، هنری، معرفتی و جهادی اجرا خواهد شد.

وی ابراز داشت: طرح کشوری جوانه های صالحین در راستای احیای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر شکوفایی استعداد های جوانان و نوجوانان در سطح شهرستان برگزار می شود.

فرمانده سپاه پاسداران ناحیه زابل تصریح کرد: اگر امروز برای کودکان ما که جوانان و آینده سازان فردا هستند برنامه ریزی درستی انجام نشود دشمن به راحتی از این فرصت استفاده می‌کند بنابراین باید به درستی به فکر تعلیم، تربیت و آموزش آنان بود.

وی تاکید کرد: پایگاه ها در زمان تابستان باید فعال باشد و جوانه‌های صالحین پر‌رنگ‌تر از گذشته باشند.

وی با اشاره به اینکه، این برنامه ها تنها شامل افراد بسیجی نمی شود و تمامی افراد با مراجعه به پایگاهها و حوزه های مقاومت بسیج می توانند در آن ثبت نام کنند بیان داشت: طبق مشاهدات کسانی که در این گونه برنامه ها حضور فعال داشته اند در زمینه‌های مختلف به موفقیت دست یافته اند.