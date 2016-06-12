۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

مسئول روابط عمومی دامپزشکی استان کرمان:

بیماری تب‌برفکی تا حد زیادی در کرمان تحت کنترل است

کرمان-مسئول روابط عمومی دامپزشکی کرمان بااشاره به اینکه تب‌برفکی تاحدزیادی در استان تحت کنترل است،گفت:دامداران به منظور جلوگیری از گسترش بیماری در دامداری‌های خود اصول بهداشتی را جدی بگیرند.

جواد نگارستانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله بهاره واکسیناسیون تب برفکی در سال جاری خبر داد و از دامداران خواست علاوه بر جدی گرفتن این فاز همکاری لازم را با اکیپ های واکسیناسیون داشته باشند.

وی گفت: واکسیناسیون دامھای سنگین در سالهای گذشته رایگان بوده اما در این دوره دامداران باید به ازای واکسینه کردن هر راس دام سنگین مبلغ سه هزار و ۵۰۰  تومان بپردازند.

نگارستانی با اشاره به متفاوت بودن نحوه واکسیناسیون این فاز با دوره های قبل افزود: در دوره های قبل تزریق واکسن تب برفکی بصورت زیر جلدی بوده ولی در این دوره به علت روغنی بودن نوع واکسن، بصورت عضلانی تزریق صورت می گیرد و ایمنی زایی ۹ ماهه به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه بیماری تب‌برفکی تا حد زیادی در استان تحت کنترل قرار دارد، گفت: دامداران به منظور جلوگیری از گسترش بیماری در دامداری‌های خود اصول و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

نگارستانی ادامه داد: مهمترین و اساسی ترین روش پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی بکارگیری اقدامات بهداشتی، قرنطینه‌ای و نیز مایه کوبی است و در صورت سرایت به دام طی مدت کوتاهی کل گله را درگیر و خسارات قابل توجهی را وارد می سازد و می تواند باعث تلفات در دام‌های جوان شود.

مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان به دامداران توصیه کرد: با توجه به اینکه در تمامی روستاهای استان کرمان مسئولی به عنوان همیار دامپزشکی معرفی شده است در صورت بروز هر گونه علائم بیماری در دام و سایر حیوانات خانگی سریعا همیار دامپزشکی آن روستا را در جریان گذاشته تا با هماهنگی با شبکه دامپزشکی شهرستان اقدامات مورد نظر در اسرع وقت صورت پذیرد.

