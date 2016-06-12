جواد نگارستانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله بهاره واکسیناسیون تب برفکی در سال جاری خبر داد و از دامداران خواست علاوه بر جدی گرفتن این فاز همکاری لازم را با اکیپ های واکسیناسیون داشته باشند.

وی گفت: واکسیناسیون دامھای سنگین در سالهای گذشته رایگان بوده اما در این دوره دامداران باید به ازای واکسینه کردن هر راس دام سنگین مبلغ سه هزار و ۵۰۰ تومان بپردازند.

نگارستانی با اشاره به متفاوت بودن نحوه واکسیناسیون این فاز با دوره های قبل افزود: در دوره های قبل تزریق واکسن تب برفکی بصورت زیر جلدی بوده ولی در این دوره به علت روغنی بودن نوع واکسن، بصورت عضلانی تزریق صورت می گیرد و ایمنی زایی ۹ ماهه به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه بیماری تب‌برفکی تا حد زیادی در استان تحت کنترل قرار دارد، گفت: دامداران به منظور جلوگیری از گسترش بیماری در دامداری‌های خود اصول و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

نگارستانی ادامه داد: مهمترین و اساسی ترین روش پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی بکارگیری اقدامات بهداشتی، قرنطینه‌ای و نیز مایه کوبی است و در صورت سرایت به دام طی مدت کوتاهی کل گله را درگیر و خسارات قابل توجهی را وارد می سازد و می تواند باعث تلفات در دام‌های جوان شود.

مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان به دامداران توصیه کرد: با توجه به اینکه در تمامی روستاهای استان کرمان مسئولی به عنوان همیار دامپزشکی معرفی شده است در صورت بروز هر گونه علائم بیماری در دام و سایر حیوانات خانگی سریعا همیار دامپزشکی آن روستا را در جریان گذاشته تا با هماهنگی با شبکه دامپزشکی شهرستان اقدامات مورد نظر در اسرع وقت صورت پذیرد.