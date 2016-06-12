ورزش فارس پیشانی ندارد/ طرح ویژن شعار بود

گزارش مهر، استان‌ها – هادی فتحی: کشتی ورزش اصلی و اول ایرانیان است اما به‌هرحال آنچه به‌عنوان پیشانی ورزش یک کشور و منطقه ابعاد سیاسی و اجتماعی پیداکرده، فوتبال است.

استان فارس نیز از این داستان جدا نیست زیرا ورزش استان فارس نیز هرچند طی مدت گذشته با تغییر نگاه و رویکرد مدیریتی مواجه شده و در مباحث بین‌المللی به گونه‌ها و رشته‌های مختلف مطرح‌شده اما همچنان داغ نداشتن یک تیم لیگ برتری در آن نمایان است.

این وضعیت شاید برای استانی که هیچ‌گاه تیمی در لیگ برتر فوتبال نداشته و یا اینکه بازیکنان شاخصی را به کشور معرفی نکرده چندان مهم نباشد اما استان فارس که تیمی ۷۰ ساله داشته و از طرفی دیگر یک تیم لیگ برتری را به‌عنوان یک مجموعه سازنده به کشور معرفی کرده تفاوت دارد.

در این راستا تیم برق شیراز که پس از مشکلات فراوان نتوانست جایگاه خود را حفظ کند به دسته‌های پایین سقوط کرد و امروز برقی جدید به وجود آمد اما تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز داستانی متفاوت دارد. پس از یک مدت حضور در دسته یک توانست به لیگ برتر صعود کند اما دو فصل پیش مجدد به دسته یک سقوط کرد و درحالی‌که فصل گذشته به‌راحتی می‌توانست وارد لیگ برتر شود جایگاه خود را به دیگران داد.

این اتفاق در حالی برای فجر سپاسی شیراز در فصل گذشته روی داد که بنا بر مدارک و سخنان مسئولین بیشترین کمک مالی طی چند سال گذشته به این تیم شد اما بازهم طرح موضوع عدم‌حمایت از جانب مسئولین تیم فوتبال فجر سپاسی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل این سقوط مطرح می‌شود.

اما نکته‌ای که شاید کمتر موردتوجه قرارگرفته سکوت هیئت فوتبال فارس در مقابل اتفاقات چند ماه اخیر فوتبال شیراز است درحالی‌که سال‌ها تنها ادعای هیئت فوتبال استان راه‌اندازی طرح ویژن و موفقیت فارس در این طرح بزرگ استعدادیابی آسیا بود.

تمامی شرایط برای موفقیت باید فراهم باشد

اما یکی از کارشناسان فوتبال فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای موفقیت یک تیم فوتبال باید تمامی شرایط مهیا باشد و نباید سرمربی مقصر اصلی باشد، گفت: اگر سرمربی تیم چهار بازیکن گل زن داشت امروز در عرش بود و همه از او تعریف می‌کردند.

مجید عجم پور ادامه داد: آنچه باید مدنظر قرار داده شود وضعیت کلی فوتبال است زیرا فوتبال فارس امروز مرده و طراوت لازم را ندارد که این ضربه بسیار مهمی است.

وی در پاسخ به این سؤال که سرمربی تیم‌های شیرازی بادانش روز فوتبال آشنا هستند نیز گفت: اگر تیم برق و فجر در حال حاضر لیگ برتری بودند هیچ‌کدام از این سؤالات ایجاد نمی‌شد اما امروز این‌گونه نیست درحالی‌که مربیان ما باید با دانش روز آشنا باشند.

عجم پور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه تیم فجر با مشکل مالی مواجه نبوده اما مربی برای تیم حاشیه درست می‌کرد، گفت: این‌گونه نیست، باید شرایط آن روز مربی را در نظر گرفت اما بازهم تأکید می‌کنم که عوامل مختلف باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا یک تیم ورزشی موفق شود.

کمیته بررسی مشکلات فوتبال فارس تشکیل شود

اما کارشناس دیگر فوتبال نیز در این راستا به خبرنگار مهر، گفت: جای افسوس است که فارس در لیگ برتر فوتبال تیم ندارد زیرا جوانان بااستعدادی در این استان حضور دارند.

کاظم دریساوی تأکید کرد: باید کمیته بررسی مشکلات فوتبال در فارس تشکیل شود زیرا باید وضعیت و اتفاقات فوتبال در فارس به‌طور ریشه‌ای بررسی و راهکارهای مثبت ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت در ورزش یک ابزار بسیار لازم و ضروری است، تصریح کرد: تیم فجر روند مناسبی داشت اما در میانه راه به‌گونه‌ای این تیم رها شد درحالی‌که تا نیم‌فصل اول وضعیت تیم مناسب بود.

این کارشناس فوتبال بابیان اینکه مربیان فارس و خوزستان به دانش فنی آشنایی دارند تأکید کرد: متأسفانه استراتژی فوتبال در کشور مناسب نیست و جو مربی خارجی دارند درحالی‌که مربیان بومی چیزی از مربی غیربومی کم ندارند.

دریساوی ادامه داد: نباید به‌گونه‌ای رفتار شود که مدیریت تبرئه و مربی تیم مقصر اصلی قلمداد شود درحالی‌که مدیریت یک تیم با نوع نگاه‌ها و حمایت‌های خود می‌تواند باعث موفقیت شود.

وی ادامه داد: باید به لیست بازیکنان معروف گذشته و حال کشور نگاه کرد تا متوجه شویم که فارس ازلحاظ استعداد کم ندارد اما چه اتفاقی روی داد که طی چند سال گذشته وضعیت فوتبال فارس این‌گونه شده است.

این کارشناس فوتبال تأکید کرد: مدیریت در فوتبال فاکتور بسیار مهمی است به‌خصوص در زمانی که پول به‌اندازه‌ای مشخص تزریق شود.

اما رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر فارس نیز در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه هیچ‌گونه وظیفه قانونی برای کمک رساندن مدیریت ورزش فارس به تیم فجر وجود نداشت، گفت: بیشترین تزریق مالی به تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز در این دوره انجام شد و هیچ‌کس نمی‌تواند از عدم کمک به این باشگاه سخن بگوید.

عبدالرسول فلاح تأکید کرد: هیچ‌گونه وظیفه‌ای برای کمک دولتی به تیم فجر وجود نداشت اما این مهم انجام شد و باید دلایل عدم صعود به لیگ برتر را در مباحث دیگر جستجو کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این کمک‌های مالی به‌شرط مداخله در امور مربیگری تیم بود، گفت: در جلسات مختلف شخصاً حضور داشتم و هیچ‌گاه، هیچ‌کس بحث مداخله در امور مربیگری تیم را مطرح نکرد و تنها اتفاقی که روی داد موضوع حمایت از تیم فجر برای صعود به لیگ برتر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود یک ماه از عدم صعود تیم فجر به لیگ برتر امروز باید ابعاد مختلف این عدم موفقیت با آرامش موردبررسی قرار گیرد که به چه دلیل زمانی که مشکل همیشگی تیم‌های فوتبال فارس که همان مباحث مالی بوده در این فصل بنا بر مدارک وجود نداشته است تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز نتوانست در نیم‌فصل دوم به‌خوبی عمل کند تا امروز فارس یک تیم در لیگ برتر فوتبال داشته باشد.