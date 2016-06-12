مجوز های سنتی بخش معدن خراسان جنوبی فاقد اعتبار می شود

محمد سالاری در گفتگو با مهر اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت صنایع و معادن تمامی دارندگان مجوز های معدنی شامل درخواست های صدور پروانه اکتشاف، پروانه های اکتشاف صادره قبلی، دارندگان گواهینامه کشف و پروانه بهره برداری معادن حداکثر تا پایان خرداد ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه کاداستر اقدام کنند.

وی بیان کرد: دارندگان مجوز معدنی بایستی پس از ثبت نام در سامانه مذکور برای تأیید هویت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا ادارات متناظر شهرستانی مراجعه کنند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اضافه کرد: در صورت اقدام نکردن در این خصوص تمامی مجوز های قدیمی و غیر کاداستری از ابتدای تیرماه جاری فاقد اعتبار خواهد شد.

سالاری بیان داشت: دارندگان تمامی مجوزهای معدنی می توانند با مراجعه به سامانه کاداستر به آدرس http://cadastre.mimt.gov.ir در سامانه فوق ثبت نام کنند.