به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه خبری آستان قدس رضوی، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار با پیشکسوتان، ورزشکاران و مدال آوران و روسای هیئتهای ورزشی خراسان رضوی که در تالار آئینه حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار كرد: در جلسه چندی قبل که همراه با مسئولین عالی نظام در محضر مقام معظم رهبری بودم، گزارش مفصلی از آسیبهای اجتماعی ارائه شد که حقیقتا باید گام بلندی برای مصونسازی جامعه در برابر این آسیبها برداشت.
وی با تأکید بر این مطلب که رونق ورزش بخصوص ورزش همگانی، میتواند به بیمه شدن جامعه در برابر آسیبها کمک کند، افزود: دلیل ورود آستان قدس رضوی به ورزش و تلاش برای رونق بخشیدن به تربیت بدنی، همین امر است.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: ورزش یکی از معروفها و ارزش های مهم جامعه اسلامی است که میتواند ضامن سلامت اخلاقی، روحی و معنوی و سلامت جسم و جان جامعه باشد.
وی افزود: می توانیم با اراده و تصمیم، تمام نبایدهای اجتماعی را کاهش دهیم و یکی از راههای آن، گسترش ورزش به عنوان یک معروف و ارزش استريال ورزشی که در جامعه دینی انجام میشود، توأم با اخلاق عمومی و اخلاق حرفهای است. در این نگاه، قهرمان ما، قهرمان جسمی نیست، قهرمان اخلاق و معنویت هم هست و سکوی قهرمانی، مدرسهای است که معلمش حضرت رضا علیه السلام است.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه با تأکید بر توجه به ورزش همگانی اظهار كرد: نسبت به ورزش حرفهای و قهرمانی کارهایی در خور تقدیر انجام شده اما راه زیادی باقی است و همت جدی دست اندرکاران امر ورزش را میطلبد که با بهرهگیری صحیح از استعدادها و ظرفیت های جامعه و جوانان و مربیان و متربیان، ورزش همگانی استان را تا جایی ترقی بدهند که نام ورزشکاران و مردم ما بین نام آوران بدرخشد و در این مسیر میتوان از ظرفیت حرم مطهر و سفارشات اهل بیت عصمت و طهارت به سلامت جسم و جان و ارتباط آن دو با هم برای انسان سالک بهرهمند شد.
وی افزود: این ظرفیتسازی میتواند تا جایی باشد که یک نیروی ما در صحنه ورزش با برافراشتن پرچم حسینی و فریاد زدن نام امیرالمومنین و ابالفضل العباس علیهم السلام، معرف دین و ارزشهای والای جامعه اسلامی به جهانیان و معرف ارزش@هایی می شود که به آنها دلبستگی دارد.
تولیت آستان قدس رضوی بیان كرد: چنین ورزشکاری، تابلو و مبین یک فرهنگ و اندیشه است. وقتی روی سکو میرود، نه فقط اوست، بلکه نشان میدهد عقبهای مکتبی و هیئتی دارد.
وی افزود: تفکرات آن خواهری که مدالش را به رهبری هدیه میکند، مبین داشتههای ملت ایران است. داشتههایی همچون ولایتمداری، رشادت، شجاعت، حماسه آفرینی، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن و... که او را به این جایگاه و مدال ارزشمند مفتخر کرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با ابراز امیدواری از حضور موثر نهادها و سازمان های مختلف در امر ورزش، ابراز كرد: امید داریم این مصونسازی در پرتو ورزش و اخلاق و توانمندی جسمی و روحی در سایه یک همگرایی و همسویی جدی بین نهادها اتفاق بیفتد. همکاری مجموعههای مختلف نظیر شهرداری، آستان قدس رضوی، سپاه و بسیج و همه کسانی که دغدغه سلامت اجتماعی دارند، میتواند در سایه یک همگرایی و همفکری اتفاق بیفتد و همه نهادها در جهت آن هدف بزرگ که توانمندسازی جوانان و مصون سازی آنان است، گام برداند.
وی افزود: نسبت به آنچه داریم نباید قانع شویم، بلکه داشتهها را باید خوب نگه داریم، ولی تلاش کنیم در جهت آنچه بایسته است، گام برداریم و این اجتماع و امثال آن در پرتو نورانیت امام رضا علیه السلام، ارادهها را برای برداشتن گامهای استوار، امیدوار میکند.
نظر شما