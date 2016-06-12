سنگنوردان قزوینی در اردوی تیم های ملی حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد و مهدی علیپور در اردوی تیم های نوجوانان و جوانان سنگنوردی سرعت و علیرضا پیله فروشان سگنورد نوجوان استان در رشته سر طناب در اردوی تیم های ملی شرکت می کنند.

اردوی انتخابی تیم ملی در حالی برگزار می شود که علیرضا بلاغی از قزوین به عنوان مربی استعدادیابی و آنالیزیور تیم ملی شرکت دارد.

اردوی تیم های ملی سنگنوردی تا ۲۸ خرداد در همدان برگزار می شود.

رقابت های جام رمضان شطرنج از هفته آینده آغاز می شود

این رقابت به صورت سریع و ریتد و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی شطرنج «فیده» از ۳۱ خرداد برگزار می شود.

رقابت های شطرنج جام ۹۵ در ۷ دور روش سوئیسی به میزبانی خانه شطرنج مجموعه ورزشی الغدیرانجام خواهد شد.

دوره فنی داوران کاراته فردا برگزار می شود

هیئت کاراته استان با توجه به آغاز فصل رقابت ها، یکدوره استاژ فنی ویژه داوران را برای هماهنگی و باز آموزی قوانین داوری برگزار می کند.

بیش از ۲۰ داور مرد در این دوره فنی که به میزبانی خانه کاراته قزوین برگزار می شود شرکت می کنند.

لیگ دسته اول فوتسال امیدهای کشور در قزوین برگزار می شود

در مرحله اول این مسابقات که بصورت متمرکز در قزوین برگزار می شود تیم های کفش لوکس تبریز، سرخپوشان همدان، علم و صنعت المهدی مشهد، لبنیات ارژن شیراز، شهیدان کوچک تبار قزوین و شهید منصوری قرچک به مدت پنج روز با هم رقابت می کنند.

این رقابت ها از ۲۳ مرداد در قزوین آغاز و دو تیم برتر به مرحله نهایی صعود خواهند کرد تا جواز حضور در لیگ برتر امید را کسب کنند.