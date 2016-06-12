احیا واحدهای تولیدی نیمه فعال در کردستان به صورت جدی دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره وزمی صبح امروز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کردستان گفت: احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال در استان کردستان یکی از اولویت های اصلی و با برگزاری منظم جلسات کارگروه رفع موانع تولید این مهم به صورت جدی دنبال می شود.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در این بخش بیان کرد: سال ۹۵ را می توان سال راه اندازی واحدهای راکد، به ظرفیت رساندن واحدهای نیمه فعال، حفظ واحدهای فعال و ایجاد و افزایش واحدهای جدید نامید.

وی بااشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور دبیری کارگروه اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد خاطرنشان ساخت به تبع آن دبیری کارگروه اقتصاد مقاومتی در استانها نیز بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به عزم عمومی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: در همین راستا واحدهای تولیدی که درخصوص تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش در تنگنا قرار دارند با مراجعه به سایت بهین یاب و باتوجه به فرمت خاص موجود ثبت نام نموده و اطلاعات مورد نیاز را ثبت نمایند.

دره وزمی افزود: در این راستا واحدهای که عمل ثبت نام را با موفقیت به پایان رسانده باشند درخواست آنها توسط کمیته بررسی درخواست ها که مرکب از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرکهای صنعتی، نماینده استانداری و نماینده بانک های عامل این درخواست ها را بررسی و کارشناسی می نمایند و نتیجه این درخواست در سایت بهین یاب ثبت و جهت مراحل بعدی که طرح در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است ارسال و با اخذ مصوبه کارگروه به بانک عامل برای پرداخت وجه مورد نظر اقدام می نمایند.

وی میزان ثبت نامی واحدهای تولیدی در سایت بهین یاب تا تاریخ ۱۷ خرداد ۹۵ را ۲۴ واحد اعلام کرد و گفت: این واحدهای تولیدی مبلغی بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال را درخواست کرده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با نهایت دقت نظر و مساعدتهای لازم درجهت یاری رساندن به واحدهای تولیدی و رفع موانع پیشرو از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد ورزید.