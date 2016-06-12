گلزن جوان دربی به «شیدایی» می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین قسمت برنامه «شیدایی» یکشنبه ۲۳ خرداد بعد از گفتگوی خبری روی آنتن شبکه دو سیما میرود.
علی علیپور فوتبالیست قائمشهری لیگ برتر ایران و بازیکن فعلی تیم پرسپولیس تهران به همراه همسرش زهرا دژوان، مهمان این برنامه خواهد بود.
علیپور با گلزنی در هشتادمین دربی بین استقلال و پرسپولیس با ۱۹ سال و ۱۸۵ روز به عنوان نفر دوم جوانترین گلزن تاریخ دربی بعد از حسن روشن که در دربی ۱۴ با ۱۸ سال و ۳۵۷ روز جوانترین گلزن دربی تهران بود معرفی شد.
خشایار اعتمادی، خواننده دهههای ۷۰ و ۸۰ و جزو هنرمندان محبوب همه این سالها، دیگر مهمان «شیدایی» در ششمین شب رمضان امسال است.
او در این برنامه برخی قطعات خاطرهانگیز سالهای نه چندان دور را اجرا خواهد کرد.
در ادامه شاهد حضور خانم اهدا طبقفروش، کاراتهکای موفق کشورمان در برنامه خواهیم بود؛ خانم طبقفروش علاوه بر کاراته، در رشتههای ورزشی دیگری همچون تکواندو، فوتسال، یخنوردی و کوهنوردی نیز فعال بوده و مدالهای زیادی را در این رشتهها به دست آورده است.
او در سال ۱۳۹۱ مدال طلای مسابقات آسیایی هندوستان را به دست آورد و طی مراسمی، این مدال را به آستان قدس رضوی تقدیم کرد.
«شیدایی» به تهیهکنندگی محمد نبهان و امیر شرافتی و با اجرای عبدالله روا، طی ماه رمضان امسال هر شب بعد از گفتگوی خبری ۲۰.۳۰ شبکه دو، روی آنتن میرود. موضوع محوری این برنامه، ازدواج و سبک زندگی دینی است و در هر قسمت به یکی از ابعاد این مسئله پرداخته میشود.
