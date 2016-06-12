آثارهنری مرتبط باکودک ونوجوان در کهگیلویه وبویراحمد تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این راستا صبح یکشنبه نشست مشترکی بین سرپرست حوزه هنری و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.

سرپرست حوزه هنری استان در این دیدار با اشاره به اشتراکات کاری دو دستگاه گفت: پرورش استعدادهای هنری فرزندان این استان یکی از مهمترین رسالتهای حوزه هنری است که بخشی از این فعالیت ها در حیطه کار کانون نیز قرار دارد.

شریف اسلامی افزود: بسترسازی برای شکوفایی و پرورش استعدادهای هنری از مهمترین برنامه های دستگاههای فرهنگی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی بر همکاری و ارتباط بیشتر بین کانون و حوزه هنری در این زمینه تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است به گونه ای برنامه ریزی شود که خروجی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که بعد از رسیدن به سن خاصی از این نهاد جدا می شوند در ادامه و با معرفی به حوزه هنری مورد حمایت واقع شوند تا آموزش ها استمرار یابد.

اسلامی در ادامه بر تشکیل بانک اطلاعاتی هنرمندان نوجوان تاکید کرد و گفت: حوزه هنری آمادگی برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه برای این افراد را دارد.

سرپرست حوزه هنری استان همچنین با بیان اینکه تولید آثار هنری برای قشر کودک و نوجوان در استان مورد غفلت قرار گرفته است، افزود: تولید آثار هنری متناسب با اقتضائات و نیازهای این جامعه در بخش های کتاب، فیلم، داستان، شعر و .. ضروری است.

وی تصریح کرد: در حالی که قصه های بومی که از گذشتگان به ارث رسیده و حاوی نکات تربیتی دقیقی بود رو به زوال می رود و جای خود را به داستانهای غیرمرتبط با فرهنگ بومی داده، احیاء قصه ها، متیل ها و مثل های بومی ضروری است.

وی در پایان کمبود نویسندگان و هنرمندان در حوزه کودک و نوجوان در استان و هم چنین کمبود منابع مالی را از عمده مشکلات فعالیت های فرهنگی و هنری در بخش کودک و نوجوان عنوان کرد.

هم چنین در این دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اعلام آمادگی کانون جهت همکاری در فعالیت های فرهنگی بر انجام تولیدات مشترک در حوزه کودک و نوجوان تاکید کرد.

عیسی گرجی زاده افزود: در مسیر فعالیت فرهنگی اگر چه دشواری وجود دارد اما این دلیل بر کم کاری و یا تعطیلی فعالیت فرهنگی و هنری نیست.

وی بیان کرد: دستگاههای فرهنگی به رغم کمبود اعتبار نسبت به بهبود فضای فرهنگی استان اهتمام دارند.