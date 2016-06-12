اجرای طرح ضیافت الهی در بیش از ۳۰ بقعه کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین جعفر جنتی بیان داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارك رمضان و با توجه به اینكه برخی موقوفات كه قبلا توسط واقفین نیک اندیش وقف شده در زمینه اعمال و مراسم و آیین های مذهبی ماه مبارك رمضان ماه ضیافت الهی است بیش از ۱۲ هزار جلد قران كریم، مفاتیح الجنان و نهج البلاغه از محل موقوفات شهرستان كاشان توسط این اداره خریداری و در بین بقاع متبركه، مساجد و حسینیه ها و مهم تر از همه در آیین های ترتیل خوانی میادین و پاركهای شهر كاشان توزیع شد.

وی در ادامه تصریح کرد: اجرای طرح ضیافت الهی همچون سالهای گذشته در بیش از ۳۰ بقعه متبركه شهرستان با اجرای برنامه های متنوع ترتیل خوانی، برگزاری مراسم احیاء شبهای قدر، جلسات تفسیر، كلاسهای متنوع سبك زندگی اسلامی و همچنین غرفه های كودك و نوجوان و توزیع افطاری ساده در حال اجرا است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان در ادامه با بیان اینكه در ماه مبارك رمضان قرائت و ختم قرآن بیش از ماه های دیگر سال فضیلت دارد، افزود: به همین منظور با برنامه ریزی های قبلی که در اداره اوقاف و امورخیریه كاشان صورت گرفت بیش از ۱۲ هزار جلد قرآن و مفاتیح الجنان و نهج البلاغه از محل موقوفات مرتبط با این موضوع خریداری و در اولین روزهای اجرای طرح ضیافت در بقاع متبركه، مساجد و جلسات جزء خوانی قرآن میادین و پارك های شهر توزیع شد تا با این اقدام نه تنها نیت واقفین خیراندیش اجرا شده باشد بلكه گامی مهم و موثر در ترویج و نشر فرهنگ قرآن برداشته باشیم.

حجت الاسلام جنتی از برگزاری آیین ترتیل خوانی در آستان مقدس هارون بن موسی(ع) ( پنجه شاه) خبر داد و افزود: در این آیین كه همه روزه از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۳ ادامه دارد غرفه های كودك و مشاوره خانواده اختصاص داده شده تا خانواده ها و مادران بتوانند فرزندان خود را در غرفه كودك برای امر نقاشی كودكان، قرآن بخوان جایزه بگیر و كلاس های آموزشی توسط مبلغین مشغول ساخته و خود به ترتیل خوانی و ختم قران كریم بپردازند.

وی ادامه داد: گفتنی است یكی از موقوفات مرتبط با نشر قرآن كریم موقوفه مرحوم علامه نراقی (ره) بوده كه امید است ثواب معنوی این اقدام به روح مطهر ایشان برسد.