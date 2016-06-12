به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره آموزشی شعر آئینی حلقه شعر ریان، با تدریس حاج محمد صمیمی برگزار می‌شود.

در این دوره آموزشی مباحثی پیرامون فرم و محتوای شعر کلاسیک و نکاتی در مورد ریتم، ملودی و کلام در تصانیف ارائه خواهد شد.

علاقه ‌مندان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند حداکثر تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ به نشانی اینترنتی حلقه ریان www.halgherayyan.ir مراجعه کنند.

در سلسله جلسات شعری حلقه ریان مطالبی پیرامون شعر و تصنیف (نوحه و سرود) آیینی از قبیل کشف مضامین، ملودی، ریتم، آوای موسیقایی کلمات، بحر های وزنی و ... توسط اساتید برجسته شعر و ادبیات فارسی آموزش داده می‌شود.

طبق برنامه بلند مدتی که برای دوره های آموزش شعر و تصنیف در نظر گرفته شده است، هر دوره شامل ۱۲ جلسه ۲ ساعته می باشد، که مطالب از پیش تعیین شده طبق سرفصل های مورد نظر مطرح و آموزش داده می شوند. به منظور ارتقای سطح یادگیری اعضا، تمام جلسات آموزشی به صورت بحث و تبادل نظر اداره شده و در پایان هر جلسه، اعضای داوطلب تکلیف شعری یا تصنیفی که مشخص شده بود را ارائه کرده و پس از نقد دیگر اعضا، نکات لازم توسط استاد، مطرح می شوند. به منظور استفاده حداکثری افراد علاقه مند به شعر و تصنیف آئینی، در ابتدای هر دوره ۳ جلسه مقدماتی برگزار می شود تا نیاز افراد مبتدی به یادگیری مقدمات شعر، برطرف شود .