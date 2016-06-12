عبدالرضا ساروی در گفتگو با مهر وسعت گلخانه‌های شهرستان همدان را ۲۸ هکتار عنوان کرد و با بیان اینکه در این وسعت در قالب دو واحد مجتمع در سطح شهرستان محصولات سبزی و صیفی و گل‌های تزئینی تولید می‌شود، گفت: گلخانه‌های شهرستان همدان برای ۳۴۴ نفر اشتغالزایی کرده است.

وی با بیان اینکه ۱۷.۵ هکتار از گلخانه‌های همدان در خارج از مجتمع‌ها و بقیه در داخل مجتمع‌ها است، گفت: ۱۰ هزار و ۳۵۰ تن انواع محصولات در گلخانه‌ها تولید می‌شود که برای ۳۴۴ نفر نیز اشتغالزایی کرده است.

مسئول گلخانه‌های شهرستان همدان افزود: در چهار هکتار از سطح گلخانه‌های شهرستان پرورش گل و گیاه زینتی از جمله گل شاخه بریده، گل‌های آپارتمانی، درخت و درختچه‌های زینتی، فصلی و نشایی انجام می شود.

ساروی بیان کرد: سه واحد گلخانه‌ای شامل دو واحد گل و گیاه زینتی و یک واحد گلخانه تولید سبزی و صیفی در شهرستان همدان در حال ساخت است که تولید ۲۶۳ تنی محصولات در این گلخانه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه این گلخانه در زمینی به مساحت ۶ هکتار با سرمایه‌گذاری ۲۴ میلیون یورویی در همدان در حال ساخت است، عنوان کرد: ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو از حجم سرمایه‌گذاری این طرح از محل تسهیلات صندوق توسعه ارزی و بقیه توسط سرمایه‌گذار تأمین شده است.