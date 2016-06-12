مساجد منطقه ۵ میزبان «یک شب نورانی» در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن پورمند رئیس فرهنگسرای فردوس با اشاره به اینکه با غبارروبی و عطرافشانی مساجد شاخص منطقه همزمان با دهه نکوداشت و بزرگداشت مساجد به استقبال ماه مبارک رمضان رفتیم، اظهار داشت: این آئین معنوی در مساجد الزهرا(س)، آل صادق(ع)، خاتم الانبیا(ص)، امام رضا(ع)، حضرت قائم (عج) و نظام مافی با برنامههایی همچون مناجاتخوانی و قرائت زیارت آل یاسین برگزار شد.
مدیر فرهنگی هنری منطقه ۵ افزود: ویژهبرنامههای ماه مبارک رمضان با عنوان «بر آستان جانان» و به منظور ایجاد فضای همدلی و مشارکت کانونهای مساجد، احیای ماهیت مساجد و نقش نهادهای مردمی در برنامههای مذهبی، استفاده از ظرفیتهای مساجد برای اجرای برنامههای فرهنگی، زمینهسازی و گسترش آموزههای شهروندی متناسب با آموزههای دینی در جامعه برگزار میشود.
وی افزود: مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ همگام با سایر مناطق ۲۲ گانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سلسله محافل معنوی «یک شب نورانی» را تا دوم تیرماه مصادف با شانزدهم ماه مبارک رمضان در مساجد منطقه برگزار خواهند کرد.
رئیس فرهنگسرای فردوس خاطرنشان کرد: جزءخوانی و ترتیلخوانی قرآن کریم، اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، میزبانی از میهمانان ضیافت الهی با افطاری ساده، سخنرانی پیرامون فضیلت ماه مبارک رمضان و کسب رزق و روزی حلال، تجلیل از مقام شامخ شهدا، تجلیل از چهرههای قرآنی، دینی و فرهنگی محله از برنامههای «یک شب نورانی» است.
پورمند ادامه داد: همچنین از برنامههای جنبی این محافل معنوی میتوان به برپایی نمایشگاه کتاب، مسابقه کتابخوانی ماه مهربانی، عضوگیری کانون خیرین، کارگاه نقاشی کودک و قصهگویی و ایستگاه تغذیه و سلامت اشاره کرد.
وی با بیان این که ویژهبرنامه «یک شب نورانی» تاکنون در مساجد سالار شهیدان(ع)، الزهرا(س) و الله به همت فرهنگسرای فردوس، معرفت و خانه فرهنگ آیه برگزار شده است، گفت: این برنامه تا شانزدهم ماه مبارک رمضان از سوی دیگر مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ در مساجد نظاممافی، انصارالمهدی(عج)، بعثت، امام حسین(ع)، آل صادق(ع)، الرسول(ص)، الرضا(ع)، علی ابن ابیطالب(ع)، الزهرا(س)، امام جعفر صادق(ع) و حجتابن الحسن(عج) برگزار میشود.
مسابقه کتابخوانی ماه مهربانی
مدیر فرهنگی هنری منطقه ۵ در ادامه از برگزاری مسابقه ماه مهربانی برگرفته از کتاب «جرعهای از دریای صبر و پایداری» نوشته عبدالامیر فائق خبر داد و اظهار داشت: مصادف شدن ماه رمضان با اوقات فراغت؛ فرصتی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با آموزههای دینی و سیره ائمه فراهم آورده است، بنابراین با برگزاری مسابقه کتابخوانی ماه مهربانی سعی در تحقق این مهم داشتیم.
وی افزود: علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند با حضور در برنامههای یک شب نورانی مساجد منطقه ۵، کاربرگ به همراه کتاب جرعهای از دریای صبر و پایداری را دریافت کنند و تا ۱۵ تیرماه همزمان با پایان ماه مبارک رمضان مهلت دارند پاسخنامههای خود را به یکی از مراکز فرهنگی هنری منطقه پنج تحویل دهند.
برگزاری نمایشگاه کتاب رمضان در مساجد
پورمند با اشاره به این که فضای معنوی رمضان و فراغت حاصله میتواند فضای مطالعه را میان خانوادهها متناسب با این ماه مبارک ایجاد کند، اظهار داشت: برنامههای مناسبتی رمضان در رسانهها و همچنین رفتار مومنان در این ماه مبارک، ضمن ایجاد سوالاتی در ذهن کودکان و نوجوانان، انگیزه آنان برای دانستن افزایش میدهد بنابراین با برپایی نمایشگاه کتاب همزمان با اجرای برنامههای یک شب نورانی در مساجد امکان مطالعه برای عموم شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان فراهم شده است.
مدیر فرهنگی هنری منطقه ۵ افزود: در این نمایشگاه ۵۰ عنوان کتاب از انتشارات کانون اندیشه جوان همچون پندهای عرفانی، سیمای انسان، جامعیت و کمال دین، نگاهی قرآنی به آزمن الهی، صدف عفاف، ایمان و آزادی در قرآن، قلمرو پیام پیامبران، سیره اقتصادی امام علی(ع)، سیره سیاسی معصومان، سیمای قرآنی جوان و ... به نمایش گذاشته میشود.
پویش صلوات برای ظهور امام زمان(عج)
رئیس فرهنگسرای فردوس راهاندازی پویش ختم میلیونی صلوات برای ظهور امام زمان(عج) را از دیگر برنامههای مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ در ماه مبارک رمضان معرفی کرد و گفت: در این راستا از عموم شهروندان و روزهداران ضیافت الهی علاقهمند به شرکت در این کمپین ثبتنام میشود.
وی همچنین با اشاره به برپایی ایستگاههای «ایرانی، ایرانی بخر» گفت: این اقدام در راستای تحقق شعار مقام معظم رهبری در سال جاری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» صورت گرفته است.
