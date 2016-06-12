تبادلات نانویی ایران و روسیه/ نانوتیوب به روسیه صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرکار رئیس کارگروه نانو در سومین کمیسیون عالی همکاری فناوری ایران و روسیه گفت: در این کارگروه درباره ۱۶ مورد همکاری توافق شد که از این تعداد ۱۲ مورد تغییراتی را داشتند .

وی توضیح داد: در حال حاضر منتظر هماهنگی قرارهایی هستیم تا به بررسی همه این موارد بپردازیم، امیدواریم با توسعه تعاملاتی که رخ می دهد این همکاری ها در حوزه پروژه های تعیین شده جدی تر دنبال شود.

سرکار با بیان اینکه ایران و روسیه دو کشوری هستند که در عرصه فناوری پیشرفت های خوبی داشته اند، بیان کرد: البته روسیه در عرصه فناوری پیشرفت های بسیار خوبی دارد؛ همکاری با روسیه در زمینه های علم و فناوری به نفع دو کشور خواهد بود.

وی افزود: خوشبختانه ایران هم جایگاه مطلوبی در زمینه فناوری های پیشرفته مانند نانو، بایو، علوم شناختی و فناوری های همگرا در عرصه جهانی دارد.دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی معتقد است، همکاری میان دو کشور می تواند موجب تامین منافع دو ملت و شتاب در توسعه فناوری برای هر دو کشور باشد.

وی خاطر نشان کرد: کمیسیون عالی همکاری فناوری ایران و روسیه می تواند در این عرصه بسیار تاثیرگذاربوده و در آینده نزدیک نیز چندین پروژه عملیاتی نیز داشته باشند .

سرکار تاکید کرد: روسیه از زیرساخت های خوبی برخوردار است که در این کمیسیون توافق شد تا این زیرساخت ها نیز در اختیار محققان ایرانی قرار گیرد و دراصل این موضوع یک فرصت ویژه برای محققان داخلی محسوب می شود.

وی ادامه داد: در عرصه نانو مواد پیشرفته نیز امیدوار هستیم تا بتوانیم پروژه های بسیار خوبی را آغاز کنیم.

رئیس کارگروه نانو در سومین کمیسیون عالی همکاری فناوری ایران و روسیه درباره برنامه های آینده این کارگروه گفت: تا اینجا سر موضوعات مختلفی با یکدیگر توافق کرده ایم و در نظر داریم تا برنامه ها با سرمایه گذاری و نشست های تخصصی مبتنی بر هر پروژه صورت گیرد تا بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم.

وی در بیان نمونه ای از این فناوری ها گفت: روسیه از ما نانو کربن تیوب خواسته تا ارزیابی کند و انتقال فناوری از ایران به روسیه صورت گیرد. همچنین قرار است چند فناوری هم مانند پوشش های ضد خوردگی از روسیه به ایران انتقال پیدا کند.

سرکار افزود: قرار شده تا نمونه ای از این پوشش ها را ما در شرایط اقلیمی متفاوت آزمایش کنیم و اگر کارایی آن احراز شد انتقال فناوری آن صورت گیرد .

سومین کمیسیون عالی همکاری فناوری ایران و روسیه با سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهور به مسکو برگزار شد. در این کمیسیون کارگروه های مختلفی از موضوعات علمی تشکیل شد که کارگروه نانو به ریاست دکتر سعید سرکار نیز یکی از آن ها بود .