به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهرامی، مرکز فضایی ماهدشت را دارای پتانسیل بالا در حوزه داده‌های فضایی دانست و گفت: برنامه توسعه مفصلی برای ارتقا توان این مرکز فضایی تهیه شده که آماده تصویب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مراجع مربوط است. عملا این مرکز می‌تواند سایت اصلی دریافت داده ها و کنترل ماهواره ای کشور باشد.

وی با اشاره به مذاکره با سازمان اپسکو جهت احداث رصدخانه بین المللی در مرکز ماهدشت ادامه داد: کار احداث ساختمان رصدخانه تمام شده و در آینده نه چندان دور و به محض دریافت و نصب تلسکوپ، راه‌اندازی خواهد شد.

بهرامی با تاکید بر اقدامات فضایی صورت گرفته از سوی ایران در عرصه ارتباطات بین المللی گفت: با همکاری اپسکو به صورت چند جانبه و بین المللی برنامه توسعه فناوری فضایی را جلو می بریم.

توانمندی ساخت و پرتاب ماهواره سنجشی و مخابراتی را داریم

وی همچنین سازمان فضایی ایران را مسئول تامین نیازهای صلح آمیز فضایی کشور عنوان کرد و گفت: در مسیر اقتصاد مقاومتی برای ارائه خدمات در این بخش، دو مسیر کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شد که هر کدام پشتیبان دیگری است. براین اساس تامین ماهواره مخابراتی و سنجشی به عنوان برنامه کوتاه مدت و کسب توان طراحی و ساخت ماهواره سنجشی و مخابراتی به عنوان برنامه بلندمدت درنظر گرفته شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه به دنبال افزایش توانمندی در زمینه ساخت و پرتاب ماهواره های سنجشی و مخابراتی هستیم خاطرنشان کرد: در این خصوص در نظر داریم با توانمندی به وجود آمده در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT )، پژوهشگاه فضایی و دانشگاهها نقشه راه توسعه را پیش ببریم.

وی ادامه داد: خرید ماهواره ریزه کاری های زیادی دارد و چون نمی توان بعد از تامین و استقرار ماهواره، حداقل تا ۱۵ سال بعد آن را کنار گذاشت، باید این مهم با دقت انجام شود تا هزینه پرداختی ارزشمند باشد.

مذاکرات فنی ایران با چند کشور برای خرید ماهواره

بهرامی با اشاره به انجام مذاکرات فنی با چندین کشور جهت خرید ماهواره از تفاوت فضای مذاکرات نسبت به سال گذشته، خبر داد و گفت: با چندین کشور در این زمینه مذاکرات فنی شده اما هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است و کماکان مذاکرات ادامه دارد.

رئیس سازمان فضایی از منسجم شدن برنامه پرتاب ماهواره در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در عین حال به دنبال توسعه استفاده از داده های ماهواره به عنوان داده های با ارزش افزوده هستیم. در برنامه ششم توسعه نیز برنامه های دراز مدت موضوع اقتصاد مقاومتی و توسعه توانمندی داخلی از نظر نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه فضایی، را در نظر خواهیم گرفت.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به محدود بودن منابع و تخصصی بودن زمینه کار در این بخش گفت: پیشرفت بخش فضایی از نظر توسعه کند است، چرا که شکل توسعه فناوری اینگونه می طلبد و امیدواریم امسال سال نتیجه باشد.

وی همچنین از نگاه بلندمدت به دانشگاه های داخلی خبر داد و افزود: دانشگاه مکان مناسبی برای نگاه به تکنولوژیهای آینده در زمینه فضایی است و از این رو در قالب پروژه مکعب دانشجویی به نوعی ارتقای توانمندی، جذب فناوری و توسعه بخش را با کمک دانشگاه دنبال می کنیم.

بهرامی این رقابت را در راستای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: ساخت ماهواره یکی دو سال طول می کشد و برداشت ما این است، با ماهواره های مکعبی که نسبت به ماهواره سنگین ارزان تر است می توان در سطح دانشگاهی به تکنولوژی های نو توجه کرد.