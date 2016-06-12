کشف بيش از ۱۱۰ كيلو گرم مواد مخدر در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مأموران مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح کشور مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قراردادند.

وی اظهار کرد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این باند متشکل از چند شاخه بوده و اقدام به قاچاق مواد مخدر به‌صورت عمده از جنوب به غرب کشور می‌کنند که مأموران مبارزه با مواد مخدر توانستند از یکی از شاخه‌های این باند ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد و در این عملیات ۶ قاچاقچی دستگیر شدند.

صالحی تأکید کرد: همچنین در عملیات دیگر مأموران در بازرسی دقیق از خودرو سمند مقدار ۵۲ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف کردند و درمجموع از دو شاخه این باند ۱۱۲ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف و دو قاچاقچی دیگر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: کشف مواد مخدر طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.

صالحی بابیان اینکه طی سال جاری ۴۳ مرحله طرح مبارزه و مقابله با مواد مخدر در استان زنجان اجراشده و ۷۰ باند تهیه و توزیع هم منهدم شده‌اند، افزود: پلیس در راستای مبارزه با خرده‌فروشان، طرح‌های مقابله‌ای اجرا کرده است.

وی افزود: طی سال جاری بیش از ۷۰۰ قاچاقچی و خرده‌فروش در استان دستگیرشده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: شیوع مواد مخدر در هر جامعه آسیب‌های فراوانی به همراه دارد و علاوه بر خسارت‌های اقتصادی، ایجاد بی‌هویتی ملی و دینی در معتادان، زیان‌های اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، بروز مشکلات را در پی دارد.

صالحی ادامه داد: بیشتر مواد مخدر کشف‌شده از قاچاقچیان طی سال جاری مربوط به مواد مخدر سنتی است و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم ملی است و همکاری دستگاه‌های متولی نقش تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارد.