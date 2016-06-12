اروپا از مدتها پیش به دنیای اسلام پیوسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اینترفاکس در یک گفتگوی خواندنی با "یوگنی ساتانوفسکی" رییس انستیتوی خاورمیانه، به دلایل سیاسی و منافع نهفته در حمایت غرب، ترکیه، عربستان سعودی و قطر از اسلامگرایان در سوریه پرداخته و اهداف سیاسی دولتمردان این کشورها را در خاورمیانه به چالش کشانده است. در زیر این گفتگوی جذاب را میخوانید.
*اسلام در خاورمیانه به ابزاری برای بازی بزرگ ژیوپولتیک تبدیل شده است. چرا غرب و ترکیه از اسلامگرایان در سوریه حمایت می کنند؟
این یک توازن معمول سیاسی است. در این باره، باید به اقداماتی اشاره کرد که در سویههای مختلف انجام میشوند. تنها ترکیه نیست که از اسلامگرایان سوری حمایت میکند، بلکه قطر و عربستان سعودی هم هر یک اهداف خود را دنبال میکنند. در این شرایط، غرب نقش آدم نادانِ داستان را بازی میکند که دهه به دهه نقشش تغییر نمیکند. از زمان جنگ افغانستان که سعودیها ایده قمار روی اسلامگرایان را به واشنگتن فروختند، سازمان سیا و پنتاگون این کار را آغاز کردند و پاسخی که دریافت کردند، حمله 11 سپتامبر، انفجار بوستون، حضور القاعده و بسیاری از رخدادهای دیگر بود. امروز هم گروه داعش سر برآورده. ولی آنان همچنان از قمار بر روی اسلامگرایی دست نمیکشند و باور دارند، که اینان قدرت جدی و متحدی هستند که میتوانند حکومت را به دست گرفته و گسترش دهند، بنابراین شایسته این حمایت هستند. البته، منافع برخی کشورها نیز تامین میشود؛ در صف نخست، عربستان سعودی، قطر و ترکیه و در صف دوم دولتهای غربی قرار دارند که با تکیه بر اسلامگرایان احساس خوشبختی میکنند.
*آیا برای کشورهای ترکیه، قطر و عربستان انگیزه دینی بر منافع نفتی برتری دارد؟
این دو همیشه جایگزین هم میشوند، به عبارتی وجود یکی بدون دیگری ممکن نیست. شکوفایی اقتصادی ترکیه در زمان اردوغان جای خود را به شکوفایی اقتصادی همراه با پانترکیسم داد که نام اسلام نرم را بر آن گذاشتند و هوادارانِ آن هم «اخوان المسلمین» و «داعش» هستند. پروژههای نفتی عربستان سعودی و گاز قطر به شدت با ترویج تفکرات اسلام سلفی در هم آمیختهاند. این قضیه همیشه بوده، هست و خواهد بود.
*دلایل آنها برای برکناری بشار اسد چیست؟
نخست و پیش از هرچیز، انتقام خونین مهمترین دلیل آنهاست. نقش فرد در تاریخ؛ کاتون فعال سیاسی پرآوازه روم زمانی گفته بود که کارتاژ باید ویران شود و همین هم شد. دوم این که اسد حکومت غیردینی بناکرده که برای این کشورها قابل پذیرش نیست، پس محکوم به نابودی است. سوم این که اسد از پیروان علویان بوده و از دید سعودی و قطر، کافر به شمار میآید و باید نابود شود. حالا انگیزه ترکیه چیست؟ نسلکشی علویان در قرن نوزده. امپراتوری ترکها در قرن نوزده قصد نابودی کامل علویان را داشت. در تاریخ ترکیه از این موارد بسیار است: نسلکشی یونانیهای پونتیک، نسلکشی ارمنیان در سده نوزده و در زمان جنگهای توسکانی، نسلکشی علویان و ... به هر حال ترکیه است دیگر، حرفی برای گفتن نیست!
*کشورهای خلیج فارس و برای نمونه ایران در سوریه به دنبال چه هستند؟ آیا میتوان تایید کرد که دلیل اصلی حوادث امروز، درآمد طرحهای گازی است؟
ایران یک حکومت شیعی با یک رهبر شیعه است. سوریه برای ایران متحد جدی منطقه و وزنه مقابل عربستان سعودی و سَلَفیهای تکفیری است (ایرانیها آنان را اینگونه مینامند). دوم اینکه سوریه پل طبیعی ایران به سواحل اقتصادی، سیاسی، نظامی با مدیترانه است. بنابراین سوریه برای ایران کشور کلیدی به شمار میرود.
* عامل سنی – شیعی در درگیریهای سوریه چه نقشی دارد؟
تقابل سنت و تشیع یا به عبارت دقیقتر عربستان سعودی – ایران، مشکل شماره یک منطقه است. به همین خاطر این عامل مهم است.
* آیا می توان گفت که آینده سوریه تا اندازه زیادی به مساله شکلگیری درست روابط میان ادیان در کشور بستگی دارد؟
آینده سوریه به عوامل زیادی وابسته است؛ بسته به این که رییس جمهور کشور و گروه او چطور بتوانند روابط میان سنیها و کردها را شکل بدهند. که البته این عامل دینی نیست. اختلاف و جنگ کردها با عربها بر سر قومیت است. در اینجا نباید این دو را جدا یکدیگر دانست. انگار که از شما بپرسند مسیحی ارتدوکس هستید یا روس؟ جواب شما چیست؟ پس نباید عامل دین را جدا از عامل قومیت در نظر گرفت.
* آیا تهدید پناهندگی مسلمانان به اروپا و تبدیل اروپا به بخشی از دنیای اسلام، درست است؟
اروپا از مدتها پیش به دنیای اسلام پیوسته است. از دید اردوغان، اروپا برای تبدیل شدن به آن بخش از اسلامی که خود میخواهد، خیلی دیر کرده. برای همین هم اسلامی شدن اروپا، روند تندروانه دارد. در یک سال گذشته بخش بزرگی از اسلامگرایانی که خود را به اروپا رساندهاند، پناهندگانی از آفریقا و خاورمیانه بودهاند که با کمک مافیای ترکیه و از خاک این کشور خود را به اروپا رساندهاند. ارتش ترکیه در ظاهر جلوی آنها را در جزایر یونانی میگیرد ولی ماموران امنیتی ترکیه به هر شکلی، ارتش و مافیای ترک را از یاری خود بیبهره نمیگذارند، ... همه این عوامل اروپا را درگیر کرده است.
*چطور اروپا میتواند از انفجارهای جدید در امان باشد؟
به سادگی! نیروهای پلیس و سیاستمداران آنگونه که باید، عمل کنند، نه آنگونه که به نظرشان کافی میآید. اگر در خیابان، سر راهتان آشغال ریخته و برایتان مزاحمت درست کرده، باید آن را جمع کنید؛ اگر ظرف نشسته شما را آزار میدهد، باید آن را بشویید. اگر اسلامگرایان تندرو مزاحم شما هستند، باید با آنها برخورد کنید و به اندازه لازم، تخصص و جدیت به خرج دهید.
نظر شما