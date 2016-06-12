به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سیدمحمدحسن باستی با اشاره به فرسودگی شبکه آبرسانی شهرها و روستاهای استان بوشهر افزود: بخش عمده‌ای از آب انتقالی به استان بوشهر به سبب فرسودگی شبکه آبرسانی هدر می‌رود که میزان هدررفت آب در استان بوشهر ۳۸ درصد اعلام شده است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به مشارکت شرکت کره‌ای برای نوسازی شبکه آبرسانی بوشهر تصریح کرد: هیئت کره‌ای اکنون طرح مطالعاتی خود را برای بازسازی شبکه آبرسانی بوشهر آغاز کرده‌ است که اجرای نوسازی شبکه و تعویض کنتورهای معیوب میزان هدر رفت آب از شبکه آبرسانی بوشهر از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

باستی افزود: این شرکت خارجی با توافقات به عمل آمده از طریق فینانس در طرح بازسازی شبکه آبرسانی بوشهر مشارکت می‌کند که نقش مهمی در تامین کسری آب این شهر دارد.

وی افزود: با قانونی شدن شش هزار انشعاب آب غیر مجاز روزانه میزان مصرف آب این انشعابات جوابگوی نیاز ۲۰ هزار نفر در استان بوشهر است.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به افزایش انتقال آب از سد کوثر به شبکه آب استان بوشهر افزود: تلاش می‌شود روزانه بیش از ۲۲ هزار متر مکعب آب از سد کوثر به ظرفیت آب استان بوشهر افزوده شود.