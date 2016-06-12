به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو برنامه اجرایی امضا شده توسط روسای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی (بنیاد ملی علم ایران) و بنیاد پژوهشهای بنیادی روسیه (RFBR)، این دو بنیاد از طرحهای مشترک پژوهشگران ایرانی و روسی حمایت میکنند.
حوزه های علمی مورد حمایت ریاضیات، شیمی، علوم مواد، علوم اعصاب، فیزیک هستهای، علوم زمین (با تاکید بر دریای خزر و قطب جنوب)، علوم زیستی، علوم انسانی و اجتماعی، مبانی علوم مهندسی، علوم فضایی و کامپیوتر، نرم افزار و شبکههای فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.
مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ ۱۹ مرداد (۹ آگوست) بوده و عناوین طرحهای پذیرفته شده در نیمه اول دی ماه سال جاری به صورت همزمان توسط دو بنیاد اعلام خواهد شد و تنها پروپوزالهایی داوری میشوند که به صورت مشترک تکمیل شده و برای هر دو بنیاد ارسال شوند.
طی این فراخوان حداکثر ۱۲ طرح پژوهشی پذیرفته خواهد شد که بودجه طرحها بر اساس پیشنهاد مجریان و طبق هزینههای هر طرح تصویب خواهد شد. پژوهشگران اصلی هر طرح می بایست از اعضای هیئت علمی مراکز علمی و پژوهشی ایران و روسیه باشند.
حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای هر طرح ۳ سال است و پژوهشگران ایرانی می بایست پس از تکمیل فایل ذیل آنرا به همراه اسکن آخرین حکم هیات علمی خود به آدرس international@insf.org ارسال کنند.
پژوهشگران روسیه ای می بایست طرحهای خود را در سامانه بنیاد پژوهش های بنیادی روسیه ثبت کنند. علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی مراجعه کنند.
