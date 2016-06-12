افزايش بيش از  ۱۸۰ درصدی كشفيات داخل خودرو در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ایرج خانی پور افزود: اعتماد مردم به پلیس باعث جلب مشاركت‌های مردمی در تامین امنیت شده كه یكی از این همراهی‌ها رعایت قوانین و مقررات و توجه به هشدارهای پلیسی است.

خانی پور اظهار داشت: نگاه پلیس در حوزه اجتماعی همواره ایجاد نظم و آرامش جمعی است و می طلبد شهروندان در تحقق این مهم همچون گذشته و بیش از آن با پلیس مشاركت كنند.

وی ادامه داد: در سال جاری پلیس با برنامه ریزی و اجرای طرح های مختلف انتظامی و همكاری سازنده شهروندان توانسته است در كشفیات جرائم و پیشگیری از وقوع جرائم موفق عمل كند كه در كشفیات داخل خودرو در دو ماهه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل بیش از ۱۸۰ درصد توفیق داشته است.

این مقام مسئول تصریح كرد : شب گذشته نیز ماموران با كار اطلاعاتی دو سارق داخل خودرو را شناسایی و در دو عملیات مختلف این متهمان را دستگیر و به كلانتری منتقل كردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: این متهمان در بازجویی به چهار فقره سرقت داخل خودرو اعتراف كردند كه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

کشف ۱۹ هزارلیترسوخت قاچاق در زنجان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان ۱۹ هزار لیترسوخت قاچاق کشف شد.

سرهنگ جعفر رحمتی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان زنجان در راستای مبارزه باقاچاق سوخت،کالا و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی زنجان - قزوین به یك دستگاه كامیون تانكردار را متوقف و مورد بازرسی قراردادند.

وی افزود: با بررسی های دقیق انجام شده از این كامیون تانكر دار توقیفی ،مقدار ۱۹ هزار لیترسوخت قاچاق ازنوع گازوئیل و تعداد ۳۵ عدد پلمب پلاستیكی جعلی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت :در این عملیات متهم به نام "ع-ز" دستگیر و جهت بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی منتقل شد؛ وی در بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر قاچاق غیرقانونی سوخت اعتراف کرد.

اجرای ۶۶ طرح انتظام بخشی و پاكسازی نقاط جرم خیز در زنجان

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با اشاره به تداوم طرح های پاكسازی پلیس گفت: در دو ماهه سال جاری بیش از ۶۶ طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ، انتظام بخشی و پاكسازی نقاط آلوده و جرم خیز در زنجان اجرا شده است.

سرهنگ ایرج خانی پور اظهار داشت: اجرای طرح های پاكسازی پاسخ مثبت پلیس به مطالبات به حق شهروندان و افزایش ارتقاء احساس امنیت در سطح جامعه به شمار می رود.

وی ادامه داد:اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف پاكسازی نقاط آلوده و جرم خیز كه با استقبال مردمی مواجه شده است تداوم دارد و در این طرح ها ، جمع آوری و ساماندهی معتادین تابلو و متجاهر بمنظور ناامن كردن محلات جرم خیز ،پاكسازی نقاط آلوده و دستگیری توزیع كنندگان مواد مخدر ،برخورد قاطع با اراذل و اوباش ، موتورسیكلت سواران متخلف ،سارقان و مالخران مد نظر می باشد.

خانی پور با تاكید بر اینكه رویكرد پلیس از اجرای طرح های پاكسازی نقاط آلوده و جرم خیز ، افزایش احساس امنیت است،گفت: در دو ماهه سال جاری پلیس در سطح شهرستان زنجان، بیش از ۶۶ طرح پاكسازی نقاط آلوده را به مرحله اجرا گذاشته است.

فرمانده انتظامی زنجان با بیان این كه پلیس بصورت شبانه روزی در خدمت شهروندان میباشد،اظهار داشت:مردم می توانند در صورت مشاهده موارد مشكوك سریعا با فوریت های پلیسی ۱۱۰ ارتباط برقرار كنند تا انشا اله با مشاركت شهروندان امنیت پایدار در جامعه را برقرار كنیم.