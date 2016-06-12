۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

مدیرکل جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان

۴۳ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از كشاورزان استان خريداری شد

رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان خريد گندم مازاد بر مصرف از كشاورزان استان را بيش از ۴۳ هزار تن اعلام كرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان، رئیس این سازمان خرید گندم مازاد بر مصرف از كشاورزان استان را بیش از ۴۳ هزار تن اعلام كرد و خاطر نشان کرد سطح زیر كشت گندم استان ۷۶ هزار هكتار است كه پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم برداشت شود.

نجفی اظهارداشت : كار برداشت گندم در استان كه از فروردین ماه آغاز شده است ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر مصرف از كشاورزان استان خریداری وبه سیلوهای استان حمل شده است وی خرید تضمینی گندم از كشاورزان استان را از قرار هر كیلوگرم ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال عنوان كرد.

