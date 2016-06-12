۴۳ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از كشاورزان استان خريداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان، رئیس این سازمان خرید گندم مازاد بر مصرف از كشاورزان استان را بیش از ۴۳ هزار تن اعلام كرد و خاطر نشان کرد سطح زیر كشت گندم استان ۷۶ هزار هكتار است كه پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم برداشت شود.

نجفی اظهارداشت : كار برداشت گندم در استان كه از فروردین ماه آغاز شده است ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر مصرف از كشاورزان استان خریداری وبه سیلوهای استان حمل شده است وی خرید تضمینی گندم از كشاورزان استان را از قرار هر كیلوگرم ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال عنوان كرد.