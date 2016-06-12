به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، مراسم افطاری ساده در ۴۳ بقعه متبرکه ۱۹ شهرستان استان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، سفره های افطار ساده در شهرستان‌های مشهد، بردسکن، بجستان، تایباد، تربت حیدریه، تربت جام، جوین،چناران، خلیل آباد، داورزن، درگز، رشتخوار، سبزوار، طرقبه و شاندیز، کاشمر، کلات، گناباد، نیشابور برپا می‌شود.

۴۳ بقعه متبرکه میزبان سفره‌های ساده افطار در این شهرستان‌ها هستند که از بقاع شاخص می توان به بقاع متبرکه بی بی حسنیه(س) تربت حیدریه، امامزاده محمد(ع) درگز، امامزاده شعیب(ع) سبزوار، امامزادگان یاسر و ناصرعلیهما السلام، امامزاده سید حمزه(ع) کاشمر، علامه بهلول و امامزاده سلطان محمد عابد(ع)کاخک گناباد، امامزادگان محمد محروق و ابراهیم علیهما السلام، امامزاده سید محمد ،امامزاده یحیی میامی، خواجه اباصلت و خواجه مراد علیهم السلام مشهد اشاره کرد.

در برخی بقاع متبرکه به مدت ۳۰ شب سفره افطاری برپاست و در سایر بقاع به فراخور موقعیت منطقه و حضور خیرین در شب ولادت امام حسن مجتبی(ع) و شب‌های قدر این مراسم برگزار می‌شود.

گفتنی است در مجموع ۵۴۲ سفره افطاری ساده به همت خیرین و برخی از محل موقوفات مرتبط در بقاع متبرکه خراسان رضوی در ماه رمضان امسال برپا می‌شود.