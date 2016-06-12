پیشرفت ۹۷ درصدی پروژه دسترسی به فازهای صنعتی ارس

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صدیقیان ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: یکی از مهمترین مزیت های این پروژه دسترسی سریع و آسان خودروهای سنگین و نیمه سنگین به فازهای صنعتی و جلوگیری از ایجاد ترافیک در سطح شهر جلفا می باشد.

وی با بیان اینکه سایت ورزش در آینده یکی از پردترددترین مناطق ارس خواهد بود، گفت: توسعه سرمایه گذاری ها در فازهای صنعتی ارس و ایجاد زیرساخت های ورزشی برای اجرای مسابقات بین المللی موجب شد تا پروژه احداث جاده دسترسی به فازهای صنعتی و سایت ورزش منطقه آزاد ارس با ۳۲ میلیارد ریال جزو طرح های اولویت دار ارس قرار گیرد.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس افزود: این پروژه از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و بدلیل وجود معارض عملیات احداث آن با وقفه همراه بود که خوشبختانه جاده دسترسی به فازهای صنعتی و سایت ورزش احداث شده و در مدت احداث این پروژه ۲۲۰ هزار متر مکعب خاکبرداری و ۱۲۰ هزار متر مکعب خاکریزی انجام شده و احداث یک دهانه پل شش متری، شش دهانه پل دو متری و دو دهانه پل چهار متری و همچنین آسفالت ریزی به میزان ۱۵ هزار تن نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

صدیقیان یادآور شد: پروژه تصفیه خانه فاضلاب فازهای یک و دو صنعتی ارس به روش SBR و UABR در دو فاز و با مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال در حال احداث و از پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی برخوردار است و با اتمام این پروژه، در هر فاز شش هزار و ۵۰۰ متر مکعب پساب خروجی از کارخانجات شهرک های صنعتی فاز اول ۱۳۵ هکتاری، فاز دوم ۲۶۰ هکتاری و فاز سوم ۲۲۰ هکتاری منطقه آزاد ارس تصفیه خواهد شد.