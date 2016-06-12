به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی، محمد سویدانلویی اظهار داشت: سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری با شعار «گردشگری حلال، ظرفیتهای ایرانی» با توجه به آمار حضور بیش از ۶۰ درصد گردشگران زیارتی در سفر به ایران در حال برگزاری است.
سویدانلویی افزود: برگزیدگان در این دور از جشنواره علاوه بر جوایزی که به آنها اهداء خواهد شد، برای دریافت وام به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با کارمزد ۴ درصد به صندوق کارآفرینی امید نیز معرفی میشوند.
وی افزود: با توجه به اهمیت روزافزون صنعت گردشگری و شعار سال ۲۰۱۶ سازمان جهانی جهانگردی با عنوان «گردشگری برای همه، ارتقاء دسترسی در سطح بینالمللی» و استقبال و همراهی هنرمندان و هنردوستان در جشنوارههای گذشته، سومین «جشنواره مشارکت ملی گردشگری با رویکرد گردشگری حلال-ظرفیت ایرانی» باهدف افزایش آگاهی بیشتر عموم جامعه از اهمیت و ارزشهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صنعت گردشگری برگزار میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تصریح کرد: افزایش مشارکت و همکاری مردم در خلق ایدهها و تفکرات نوین و معرفی فرصتها و استعدادهای گوناگون صنعت گردشگری در مدیریت بهینه حضور گردشگران بینالمللی بهویژه مسلمانان جهان از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ مردادماه ۹۵ برگزار میشود.
سویدانلویی از عموم مردم استان خصوصا دانشجویان و اساتید دانشگاه، هنرمندان و فعالان بخش خصوصی درخواست کرد در این رویداد بزرگ که در چهار بخش عکس (مردمی و حرفهای)، فیلم، سفرنامه نویسی و ایده با استفاده از عنوان اصلی جشنواره برگزار می شود، شرکت کنند.
